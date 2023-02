La plateforme de streaming vient de lancer mardi de nouveaux tarifs au Maroc. L’offre démarre désormais à partir de 35 dirhams.

« Combien coûte Netflix? Regardez Netflix sur votre smartphone, tablette, Smart TV, ordinateur ou appareil de streaming, le tout pour un tarif mensuel fixe. Les offres vont de 35 MAD à 95 MAD par mois. Pas de contrat ni de frais supplémentaires », lit-on actuellement sur le site de Netflix Maroc.

En effet, la plateforme de streaming a revu ses tarifs à la baisse depuis le 21 février. Désormais, l’offre démarre à 35 dirhams pour la formule « Essentiel », puis 65 dirhams pour la « Standard » et 95 dirhams pour la « Premium ». Les formules se distinguent par la qualité vidéo et le nombre d’écrans accessibles simultanément.

Pour les personnes déjà abonnés, la qualité de l’offre est améliorée pour le même prix. Cette nouvelle tarification entre en vigueur dès le 21 février (en fin de journée) pour les nouveaux membres de la plateforme.

Pour rappel, plusieurs programmes télévisés et cinématographiques sont prévus dans les prochains mois dont Masameer County S2, The Matchmaker. D’autres titres ont récemment été diffusés comme Glass Onion: Knives Out, Wednesday, Matilda: la comédie musicale, Emily in Paris, Pinocchio, The Witcher, Dubai Bling, The Exchange, and Alkhallat+.