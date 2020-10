Marrakech: le Jardin Majorelle et le Musée Berbère, ouverts au public à partir du 1er octobre

« Nous avons respecté toutes les dispositions sanitaires requises par le gouvernement, y compris la distanciation sociale, le port obligatoire du masque, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et la prise de température corporelle à l’entrée », tient à préciser la Fondation Jardin Majorelle dans un communiqué, faisant savoir qu’un masque de protection sera fourni aux personnes qui n’en possèderaient pas.

Dans la foulée, la fondation a fait savoir qu’elle a publié les nouvelles conditions d’accueil au sein des ces espaces, entre autres, la limitation du nombre des visiteurs dans les espaces d’exposition, la désinfection obligatoire des mains au gel hydro-alcoolique à l’entrée et bornes à disposition tout au long du parcours, le port obligatoire du masque de protection pendant toute la durée de la visite pour tous les publics à partir de onze ans.

Au rang de ces mesures figurent également le respect scrupuleux de la distance physique avec les autres visiteurs et les personnels du musée et la mise en place d’une signalétique renforcée afin de sensibiliser le public au respect des consignes sanitaires; ajoute la même source.

Soutien à 30 associations et projets

Sur un autre registre, la Fondation Jardin Majorelle a rappelé que « durant les six mois de confinement, elle a maintenu toutes ses obligations envers plus de 30 associations et projets dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la culture au Maroc, ainsi qu’envers ses 200 employés qui ont perçu l’intégralité de leur salaire ».

La Fondation Jardin Majorelle qui est une institution culturelle, unique au Maroc, qui est dédiée à la botanique, aux cultures berbères, à la mode, aux arts décoratifs et à la création contemporaine, comprend le Jardin Majorelle, le Musée Berbère, et le musée Yves Saint-Laurent, rappelle-t-on. Cette organisation marocaine à but non lucratif, finance ses projets et soutient des programmes culturels, éducatifs et sociaux à travers le Royaume.