Littérature marocaine: ces jeunes auteurs qui émergent

A l’occasion de la fête de la Jeunesse, H24Info partage une sélection de jeunes auteurs marocains émergents qui se sont illustrés par leurs dernières publications.

Loubna Serraj

Éditrice, chroniqueuse radio et écrivaine, Loubna Serraj se fait remarquer avec son premier roman paru il y a à peine quelques mois aux Editions La Croisée des Chemins et intitulé « Pourvu qu’il soit de bonne humeur ». C’est l’histoire de deux femmes unies par le même sang mais aussi les mêmes douleurs. Elles ne se sont jamais vues mais ont toutes deux vécues des violences conjugales, à quelques décennies près. Entre un Maroc pré-indépendance et un Maroc d’aujourd’hui, l’auteur signe un véritable « plaidoyer contre les violences faites aux femmes et en faveur de la liberté ». Après plusieurs années d’expérience au sein d’une entreprise, entre le Maroc et la France, elle crée un cabinet de conseil en stratégie éditoriale et marketing de contenu. Aujourd’hui éditrice et écrivaine, elle a su ainsi faire de ses passions, la lecture et l’écriture, son métier. Elle alimente également régulièrement un blog dans lequel elle partage avec un regard décalé ses « élucubrations » littéraires ou sur des sujets divers.

Marwane Touzani

A seulement 29 ans, Marwan Touzani compte déjà deux ouvrages à son actif. Un premier roman, « De l’existence », paru en 2018, retrace le parcours et les questionnements de plusieurs personnages, en particulier d’Aaron, « qui pose des questions sans réponses et a des réponses sans questions » et qui « cherche à toucher la vérité, à dénuder la réalité, à se repérer dans cette société dite moderne… ». Son second livre paru l’an dernier intitulé « Psychoses » est un « thriller psychologique, une rencontre entre l’amertume d’un Dostoïevski éternel mélancolique et un Edgar Poe au bord de la folie », comme le décrit son auteur. « Écrivain de passion, ingénieur de métier », Marwane Touzani vit à Nantes, en France, et travaille comme responsable d’un département de production dans une multinationale qui fabrique de l’acier.

Noureddine Hany

Né à Rabat en 1984, Noureddine Hany a publié son premier roman l’année dernière, intitulé « Esprit chasseur-Le secret des Maures vivants ». Ce récit ésotérique propose de découvrir la ville de Rabat au fil d’énigmes bien ciselées et d’intrigantes investigations. Youness, ex-agent des services secrets français déchu, devient le protagoniste d’une chasse au trésor initiatique au sein de la capitale, à la recherche d’une ressource archéologique convoitée par plusieurs adversaires. Entre philosophie, histoire, urbanisme, astronomie, religion, ésotérisme…ce polar original offre un contenu hybride et polymorphe et invite de nombreux personnages historiques tels qu’Alexandre le Grand, Isabelle la Catholique, Christophe Colomb, Yaâcoub El-Mansour, Sidi Mohammed Ben Abdallah et le maréchal Lyautey.

Assil Bernossi

Natif de Tanger, Assil Bernossi a publié en début d’année son premier ouvrage intitulé « Jeux d’une conscience éveillée ». Fortement inspiré par son mode de vie nomade (il a déjà vécu dans une quinzaine d’endroits différents sur trois continents), l’auteur signe un premier roman d’aventure spirituelle d’un Parisien déprimé qui quitte tout pour s’installer à Bali. Arrivé sur l’île paradisiaque, le citadin s’apaise progressivement jusqu’à atteindre un état de pleine conscience. Egalement entrepreneur, l’auteur propose ainsi au lecteur le parcours psychologique et spirituel d’un homme de la ville qui avait perdu sens à son existence. Basé sur des faits réels.

Nargisse Saadi

« Coach depuis 2014 et facilitatrice de méditation depuis 2016 », Nargisse Saadi a publié le mois dernier un livre de développement personnel intitulé « Petits messages de l’univers, des mots qui guérissent le cœur » disponible pour le moment sur la plateforme de la librairie Livremoi.ma. Les thèmes abordés? « L’impermanence, l’amour, l’ego, les relations, le pouvoir des mots », la connaissance de soi. Il est le résultat de six années d’écriture de textes.