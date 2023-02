Le Musée du Patrimoine Immatériel inauguré à Jemaâ El Fna

Le Musée du Patrimoine Immatériel, situé à l’ancien siège de Bank Al-Maghrib sur la mythique Place de Jemaâ El Fna à Marrakech, a été inauguré jeudi, en présence d’un parterre de responsables et de personnalités issus de différents horizons et ce, après plusieurs années de travaux de restauration.

Ce musée offre aux visiteurs l’opportunité de découvrir l’histoire de la place mythique de Jemaâ El Fna, dans la ville ocre, de valoriser la halqa et ses différents arts, et de sensibiliser le public sur l’intérêt majeur de ce patrimoine commun, afin de le préserver et de la transmettre aux générations futures.

Jemaâ El Fna, musée du Patrimoine immatériel est conçu comme un prolongement de ce cœur battant de Marrakech et vient enrichir l’offre muséale de la Cité des Sept Saints, et de contribuer à la sauvegarde et à la diffusion de son héritage ancestral et universel, partie intégrante de la mémoire collective.

Cet espace muséal singulier est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Nationale des Musées (FNM), la wilaya de la Région Marrakech-Safi, la commune de Marrakech, le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Bank Al-Maghrib, Hamid Triki, historien. Il est soutenu principalement par l’ISESCO, Moulay Hafid Elalamy et la Fondation Noufissa Pharma 5, selon la FNM.

La cérémonie d’inauguration de ce Musée du Patrimoine Immatériel a été rehaussée par la présence notamment, du wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, du président du Conseil Régional, Samir Goudar, du président de la FMN, Mehdi Qotbi ainsi que de chefs des services extérieurs, des élus et d’autres personnalités.

A cette occasion, Kassi-Lahlou et la délégation l’accompagnant, a effectué une tournée à travers les différentes dépendances de cet espace muséal soigneusement aménagé, dans le respect des standards les plus exigeants en la matière. L’objectif: mettre en lumière toute la richesse et la diversité du patrimoine de la mythique place de Jemaâ El fna et permettre ainsi, aux visiteurs une véritable immersion dans l’histoire et le patrimoine de cet univers emblématique de la Cité ocre.

Classée patrimoine culturel immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2008, comme étant le premier site inscrit sur la liste du patrimoine oral et immatériel de l’humanité, la place Jemaâ El Fna est un lieu de rencontres et de brassages de différentes traditions orales.

Conçu en harmonie avec le bâtiment qui l’abrite, le musée dévoile une section numismatique, hommage à Bank Al-Maghrib et au personnel qui y a travaillé, en plus d’un espace destiné à la présentation de la place à travers les arts (peinture, théâtre, cinéma et photographie). Deux chefs-d’œuvre de Jacques Majorelle qui illustrent en détail les scènes quotidiennes de ce lieu sont exposés, ainsi que des tableaux d’artistes de renom qui ont marqué la peinture marocaine en général et locale en particulier.

L’exposition qu’abrite ce Musée est dédiée à la Place Jemaâ El Fna et à ses acteurs, avec un parcours réparti sur différentes sections: l’histoire de Marrakech et de la Place Jemaâ El Fna, la présentation de la halqa et de ses acteurs (halaiquia), ainsi que les secrets de leurs savoir-faire et de leurs métiers.

Au micro de M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, Qotbi a affirmé que « c’est toujours une joie de faire connaître notre patrimoine, sa richesse et sa variété (….) et je peux dire qu’aujourd’hui, la Place Jemaâ El Fna est le centre du monde. Le centre du monde en ce sens que le monde entier vient dans cette ville ».

Et de poursuivre que venir doter cette ville d’un nouveau musée à la place Jemaâ El Fna, n’est autre que l’application de « la vision royale de mettre la culture comme un élément essentiel de notre société et pour la compréhension par nos visiteurs de ce qu’est le Maroc, et faire prendre conscience aux Marocains qu’ils ont un pays exceptionnel de par son histoire, son patrimoine et sa culture ».

Dans une déclaration similaire, El Idrissi Abdelaziz, directeur du Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain, et commissaire de l’exposition inaugurale du Musée du Patrimoine Immatériel de Jemaâ El Fna, a dit toute sa joie quant à l’inauguration de cet espace muséal.

Ce dernier reflète la spécificité de la Place Jemaâ El Fna classée en tant que patrimoine immatériel de l’humanité, notant que le parcours tracé au sein de ce Musée débute par le classement de ladite Place, avec un focus sur sa dimension immatérielle et son rôle dans la genèse des civilisations à travers les âges.

La visite permet aussi de retracer l’histoire de la ville de Marrakech en tant que « hadira » (ville capitale) depuis l’époque almoravide, en passant par les différentes étapes de l’histoire, avec un intérêt tout particulier pour la mythique Place Jemaâ El Fna, ses plans, les activités qui y sont présentes, les transformations subies, et aussi la halqa comme élément essentiel pour la compréhension de l’art dans cette place, a-t-il expliqué.

Ce musée aura donc le rôle d’expliquer au public qui aura la possibilité de le visiter, ce qui se passe à Jemaâ El Fna et pour le public qui a déjà visité la place, d’approfondir ses connaissances et de s’arrêter sur les spécificités de Jemaâ El Fna, a-t-il précisé.

« Cet espace est consacré à la Place de Jemaâ El Fna, mais l’objectif est la sauvegarde de la culture populaire véhiculée à travers cette place depuis des décades », a expliqué de son côté, Hamid Triki, historien, notant que ce musée offre l’opportunité de mettre en avant aussi le rôle de la halqa et les hlaïquias, qui sont de véritables acteurs qui maintiennent et préservent la culture populaire du royaume.