Le Maroc a désormais sa fête des musées. Le 8 juin de chaque année, les Marocains pourront accéder gratuitement aux musées du réseau de la Fondation Nationale des Musées (FNM), et ce pendant une semaine.

La nouvelle a été annoncée ce jour par le président de la FNM, Mehdi Qotbi, lors d’un point de presse au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, à Rabat, à l’occasion du 10e anniversaire de l’entité.

Parmi les nouveaux projets révélés pour lancer cette nouvelle décennie, Mehdi Qotbi a déclaré que le 8 juin était officiellement devenue la date de la « fête des musées » au Maroc.

De quoi s’agit-il? Pendant une semaine à compter du 8 juin, tous les visiteurs pourront accéder gratuitement aux musées du réseau de la FNM. Une initiative qui s’inscrit dans un but de « démocratisation de la culture » voulue par la FNM et le Maroc, a commenté Qotbi, et qui est effective dès cette année. Les intéressés sont donc invités à se rendre en accès libre dans les musées de la Fondation dès aujourd’hui, et jusqu’à mardi prochain.

Pour rappel, la gratuité d’accès aux musées gérés par la FNM est déjà accordée de manière permanente au corps enseignant relevant du ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Les élèves et les étudiants peuvent quant à eux y accéder librement tous les mercredis et vendredis.

Voici la liste des musées du réseau de la FNM:

TANGER

Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes

Musée Villa Harris

TETOUAN

Musée Ethnographique Bab Okla (en cours de rénovation)

Musée Archéologique de Tétouan

FES

Musée Al Batha des arts de l’islam (en cours de rénovation)

Musée de la culture juive (en cours de construction)

MEKNES

Musée de la Musique Dar Jamai (en cours de rénovation)

RABAT

Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain

Musée de l’Histoire et des Civilisations

Musée National de la Photographie Borj Lakbir

SAFI

Musée National de la Céramique

MARRAKECH

Musée des Confluences Dar El Bacha

Musée National du Tissage et du Tapis Dar Si Said

Musée de Jamaa El Fna (Ouverture prochaine)