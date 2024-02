L’exposition au Musée d’Art Islamique de Doha, pour la première fois hors du Royaume, d’une collection de bijoux berbères du Palais Royal traduit la profondeur des liens entre le Maroc et le Qatar, a souligné le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi.

C’est pour la première fois que cette collection quitte le Maroc pour une exposition en dehors du territoire national, en consécration des valeurs de fraternité, d’amitié et d’échange culturel entre les deux pays, a indiqué M. Qotbi dans une déclaration à la presse, en marge de l’inauguration de l’exposition des bijoux berbères du Palais Royal marquant le coup d’envoi de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024.

Cette collection de bijoux d’une grande valeur culturelle et esthétique témoigne du talent et du savoir-faire des maîtres artisans marocains, a-t-il dit, notant que cette exposition met en valeur la richesse de l’identité marocaine aux multiples affluents.

L’exposition de bijoux berbères en argent du Palais Royal au Musée d’art Islamique de Doha, pour la première fois à l’extérieur du Maroc, ne peut qu’être une source de fierté pour les Qataris, a affirmé la Directrice du Musée d’art islamique de Doha, Shaikha Al Nassr.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration de l’exposition de bijoux berbères, marquant le coup d’envoi de l’année culturelle Qatar-Maroc 2024, Shaikha Al Nassr s’est félicitée de l’accueil de cette collection de 220 œuvres captivantes, dévoilées pour la première fois hors du Royaume.

Elle a à cet égard exprimé ses remerciements à la Fondation nationale des Musées qui a mis en place toutes les conditions appropriées pour l’organisation de cet évènement. L’année culturelle Qatar-Maroc 2024 prévoit une série d’activités et de manifestations aussi variées que passionnantes dans un esprit d’apprentissage, de partage d’expériences et de promotion des liens entre les deux pays.

De son côté, Al Jazi Khayarin, porte parole de l’initiative « Années culturelles », a souligné que le choix du Maroc comme partenaire du Qatar au titre de l’année culturelle 2024 illustre la profondeur des relations d’amitié et de coopération bilatérale, relevant que cet évènement qui sera marqué par la tenue de multiples activités dans les deux pays permettra de revigorer les relations de coopération et de partenariat, particulièrement dans le domaine culturel.

L’année culturelle Qatar-Maroc 2024 a été ouverte, mardi, avec une exposition spéciale de bijoux berbères du Palais Royal au Musée d’Art Islamique de Doha, en reconnaissance des liens exceptionnels qui unissent les deux pays, les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. La Collection, composée de 200 pièces d’importance historique et culturelle, représente les diverses régions et groupes ethniques du Maroc, des montagnes de l’Atlas aux provinces du Sud.