Une exposition intitulée »L’art à travers trois générations’’, une collaboration entre les artistes Imane Feriani, Abdelhadi Benbella, et leur invité d’honneur Jean-baptiste Valadié, aura lieu du 2 au 18 octobre prochain à Rabat.

Dans cette exposition, organisée avec l’appui du ministère de la Culture et de la Communication à la galerie Bab El Kebir aux Oudayas, Feriani, Benbella, et leur invité d’honneur Valadié, reviennent avec un ensemble d’œuvres qui nous embarquent dans leur propre univers, celui des rêves et de l’audace, selon un communiqué des organisateurs,

Trois générations, trois représentations du monde et trois façons de les exprimer à travers la matière et la forme.

Les œuvres de l’artiste Imane Feriani, offrent un merveilleux voyage dans l’univers de la Femme dans tous ses états. Avec sa touche, Imane Feriani, la conceptualise, la questionne et en saisit instantanément et subtilement la réaction, le dos tourné, dans des compositions colorées et superposées.

Si l’imaginaire est de mise dans ses toiles, elles sont également le fruit de rencontres humaines marquantes avec des femmes iconiques anonymes : la force, la beauté, l’espoir, l’audace, le courage… « Je peins ce que la femme est, ce qu’elle souhaite être et ce qu’elle capable de devenir’’ peut être».

La deuxième génération est représentée par l’artiste Abdelhadi Benbella. Devant ses toiles, le temps et l’espace se figent. Dans cette collection, l’artiste fusionne avec ses sujets pour créer des toiles aux limites vaporeuses : l’artiste et son œuvre se confondent. C’est selon lui, le meilleur moyen de s’affranchir des contraintes de l’art conventionnel pour donner libre cours à son talent avancer au gré de son univers.

Pour les organisateurs, le visiteur découvrira une lecture croisée entre l’humain, son sentiment et ses actes, le tout empreint d’une touche de biomorphisme.

Jean-Baptiste Valadié est artiste peintre, sculpteur, graveur, dessinateur, lithographe et illustrateur. Il fait ses premiers pas artistiques parisiens au cours Charpentier, à Montparnasse.

Grand voyageur, c’est en 1956 qu’il signe sa première exposition à Dakar (Sénégal). S’ensuivent de nombreuses expositions en France (Paris, Cannes, Lyon…), au Japon avec Dali et Picasso, à Taipe avec Bernard Buffet et à Singapour avec Chagall. Puis dans le monde entier: Afrique du Sud, Angleterre, Australie, Etats-Unis, Suède, Suisse, Belgique…

Les tableaux de Valadié sont tellement prégnants qu’ils engagent le visiteur dans une discussion autour de la passion, l’émotion et le rêve. Selon le communiqué « on ne choisit jamais les toiles de Valadié, ce sont elles qui vous choisissent ».