La série « Watchmen » de la chaîne HBO, qui explore le passé raciste des Etats-Unis et les brutalités policières, a nettement dominé la sélection des Emmy Awards 2020 dévoilée mardi, avec 26 nominations au total.

Les super-héros sombres et torturés de « Watchmen » sont suivis par la comédie « La fabuleuse Mme Maisel » (20 nominations), le thriller « Ozark » (18) à égalité avec la comédie noire « Succession » (18).

Avec 15 sélections, « The Mandalorian », première série en prise de vue réelle consacrée à l’univers de Star Wars, complète le Top 5 de ces nominations, dévoilées lors d’une brève cérémonie entièrement virtuelle en raison de la pandémie de Covid-19.

Dérivée d’une série de comics créée dans les années 1980 par le Britannique Alan Moore, « Watchmen » semble avoir de bonnes chances d’emporter l’Emmy Award, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, dans la catégorie des mini-séries, où elle affrontera « Little Fires Everywhere », « Mrs America », « Unbelievable » et « Unorthodox. »

Elle sera aussi représentée dans celles des acteurs et actrices dans une série dramatique par Jeremy Irons et Regina King.

« +Watchmen+ est déjà une série formidable en tant que telle, mais elle a pris une signification encore plus forte ces dernières semaines », analysait pour l’AFP Joyce Eng, spécialiste des prix pour le site internet Gold Derby, avant la publication de la sélection des Emmy Awards, équivalent des Oscars de la télévision aux Etats-Unis.

Axée autour du massacre de plusieurs centaines d’habitants noirs de la ville de Tulsa (Oklahoma) en 1921 par des émeutiers blancs, « Watchmen » plonge en effet au coeur des violences racistes et brutalités policières, des thèmes qui sont cruellement d’actualité aux Etats-Unis depuis la fin mai.

– « Amplifier les voix » –

« 2020 n’est pas seulement une crise sanitaire mondiale. Cette année, nous sommes aussi les témoins d’un des plus grands combats pour la justice sociale dans l’histoire », a d’ailleurs relevé le président de l’Académie des Emmy Awards, Frank Scherma, en référence aux manifestations déclenchées par la mort de l’Afro-Américain George Floyd fin mai sous le genou d’un policier blanc, et qui se poursuivent à travers le pays depuis des semaines.

« C’est le pouvoir et la responsabilité de la télévision, non seulement d’offrir une multitude de services ou un peu de rêve, mais aussi d’amplifier les voix qui doivent être entendues et raconter les histoires qui doivent être dites », a-t-il affirmé.

Les médias spécialisés ont souligné que la sélection 2020 des Emmy Awards avait retenu un nombre record d’artistes noirs, avec plus de 34% des 102 nominations totales. Les comédiens latino-américains sont en revanche une nouvelle fois laissés pour compte, remarque le site IndieWire.

Dans la catégorie des comédies, la série produite par Amazon « La Fabuleuse Mme Maisel », mettant en scène une épouse juive bafouée qui se lance dans le stand-up à New York dans les années 1950, fait figure de favorite.

Son actrice principale, Rachel Brosnahan, est également sélectionnée, de même que Sterling K. Brown, aussi en lice pour son rôle dans « This Is US ». « Trop beau pour être vrai! », s’est réjoui l’acteur afro-américain sur Twitter.

Côté série dramatique, Laura Linney et Jason Bateman défendront les couleurs d' »Ozark » face notamment au duo d’acteurs de « The Morning Show », nouvelle venue d’Apple TV+, Steve Carell et Jennifer Aniston.

C’est toutefois la Britannique Olivia Colman, Oscar de la meilleure actrice pour « La Favorite » en 2019, qui part favorite avec « The Crown » (Netflix) dans cette catégorie assez disputée.

Cate Blanchett, en lice pour son rôle dans « Mrs America », série consacrée à la lutte féministe aux Etats-Unis dans les années 1970, a également remercié l’Académie d’avoir retenu cette histoire « qui fait profondément écho à l’époque dans laquelle nous vivons ».

Quatre des huit nominations pour la meilleure série comique sont des nouveaux arrivants, relève l’Académie des Emmy Awards: « Dead to Me », « Insecure », « La Méthode Kominsky » de Michael Douglas et le faux documentaire sur la vie de trois vampires new-yorkais « What We Do In The Shadows ».

Pour cette 72e édition, le géant Netflix devance nettement son rival HBO avec 160 nominations contre 107, établissant un nouveau record.

Les Emmy Awards seront remis le 20 septembre, lors d’une cérémonie qui risque fort d’être elle aussi entièrement virtuelle, Los Angeles et sa région étant l’un des principaux foyers de Covid-19 sur le sol américain.