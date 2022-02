Après l’expo inédite des œuvres de l’artiste peintre Noureddine Fathy, la tenue du «marché des Créateurs by DS Automobiles» qui a mis en lumière artistes et créateurs marocains, DS Automobiles lance la première édition de la «DS Art Talents».

DS Art Talents est un appel à la création qui s’adresse aux artistes et designers, passionnés par la peinture ou encore la photographie.

Cette première édition se déroulera en trois étapes. Au début, il y aura une présélection de 10 artistes, un Jury de professionnels désigné par DS Automobiles qui sélectionnera les candidats en fonction de leurs dossiers, la réalisation des œuvres.

Le jury choisira dans un deuxième temps, 10 finalistes ainsi que le thème autour duquel ils seront invités à réaliser une œuvre de peinture ou de photographie.

Au final, DS Automobiles organisera une journée de présentation durant laquelle les 10 présélectionnés présenteront leurs projets devant ce jury de renom composé de grands artistes et professionnels qui désigneront les 2 gagnants à la fin de la journée.

Les gagnants de cette première édition bénéficieront d’un vernissage et exposition pendant un mois à la DS Gallery et seront accompagnés sur le volet communication et relation publique. Un chèque cadeau d’une valeur de 20.000 DH chacun leur sera également attribué.

Les artistes désireux participer à ce concours devront se rendre sur le site officiel www.dsautomobiles.ma, remplir la fiche d’inscription ainsi qu’accepter le réglemente du concours et envoyer leurs dossiers de candidature par mail à l’adresse [email protected].

Date limite : le 28 février.