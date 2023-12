« Edmond Amran El Maleh : Le chantre de Tamghribit » est le thème d’une exposition, inaugurée jeudi à la Galerie des Archives du Maroc à Rabat, dédiée à l’œuvre, au parcours et au statut distingués de ce membre de la communauté juive marocaine.

Organisée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI par les Archives du Maroc, à l’occasion de la Journée nationale des archives, cette exposition met en exergue les archives de cet éminent philosophe, écrivain et intellectuel, qui était fier de sa marocanité et de son identité plurielle.

L’exposition offre aussi l’occasion de souligner la diversité culturelle, ethnique et spirituelle de l’identité marocaine, incarnée par Edmond Amran El Maleh (1917-2010).

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi, a souligné que cet intellectuel a été l’un des acteurs du Maroc du 20ème et du début du 21ème siècles, notant que sa pensée continue de nourrir la modernité des rapports sociaux et de la société marocaine.

« Edmond est singulier à tous égards, sa vie, qui était marquée de ses choix philosophiques, spirituels et idéologiques, reste d’une exceptionnelle actualité. Quand on relit ses textes et on voit la qualité des ouvrages qu’il nous a laissés, c’est un récit particulièrement précieux », a relevé M. Azoulay.

Le directeur de l’Institution Archives du Maroc, Jamaa Baida, a, pour sa part, indiqué que cette exposition vise à faire connaitre cette personnalité singulière du monde académique à tous les citoyens et particulièrement les jeunes, relevant qu’El Maleh « a, tout au long de sa vie, cru en son appartenance marocaine, et aux nombreux affluents de son identité, Amazighe, Arabe, Juive et Islamique ».

Il a, par ailleurs, souligné que le thème de « Tamghrabit », retenu dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des archives, instaurée en 2013, a pour objectif de mettre en avant l’expérience créative, culturelle et humaine de cette personnalité hors pair.

Un colloque scientifique a, par ailleurs, été organisé en marge de cette exposition, où plusieurs intellectuels ont mis en lumière différents aspects du parcours et de l’œuvre d’Edmond Amran El Maleh et ses multiples contributions à l’enrichissement du champ culturel et littéraire, ainsi que ses nombreuses luttes pour les causes justes.