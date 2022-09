Festivals, expositions, sorties cinémas … H24 info a sélectionné pour vous les plans inratables ce week-end.

Tanjazz

Pour sa 21e édition, Tanjazz rassemblera près de 30 formations musicales de 17 nationalités, venues des quatre coins du monde, du jeudi 22 septembre au dimanche 25 septembre. Goran Bregovic, Toni Green, Grupo Compay Segundo, Alfa Mist ou encore Avishai Cohen Trio, cette édition promet du lourd. Le programme complet est à découvrir ICI.

Le grand retour de L’Boulevard

Après deux années d’absence, la 20e édition de L’Boulevard s’ouvre ce vendredi 23 septembre. La scène du R.U.C verra passer une pléiade d’artistes et de groupes de rap/hip hop, rock/metal, fusion et autres. Deep Scar, Haoussa, Mizane, Vader, Arka’n Asrafokor, Iguidir, L’Morphine, Dollypran, Mobydick, El Grande Toto, Alborosie & Shengen Clan, Jubantouja, Hoba Hoba Spirit, ou encore L’Entourloop, le festival frappe fort grâce à une programmation à retrouver ICI.

Quand? du vendredi 23 septembre au dimanche 2 octobre

Où? Stade R.U.C

Prix? Gratuit

Les week-ends de l’OPM à Casablanca

L’Orchestre Philharmonique du Maroc en collaboration avec l’Institut français de Casablanca propose un concert inédit ce samedi 24 septembre à 16h. Ce concert réunira un trio autour de deux grands compositeurs : Felix Mendelssohn et Antonín Dvořák. Dina Bensaïd sera au piano, accompagnée par deux musiciens chevronnés ; Mohammed El Hachoumi au violon et Abdessamad Alassali au violoncelle.

Quand? le samedi 24 septembre à 16h

Où? l’Institut français de Casablanca

Prix? Plein tarif : 60dhs – Tarif réduit : 30dhs (pour les adhérents et les moins de 25 ans).

L’exposition «Indices d’Orients et d’Afrique»

L’institut français de Casablanca acceuille l’exposition « Indices d’Orients et d’Afrique » avec Moufouli Bello, Neil Beloufa, Mati Diop, Louis Henderson, Randa Maroufi et Samer Najari. »Entre songe et conscience, entre mythes fondateurs et résistances politiques, entre fictions et fables naturalistes, le parcours de l’exposition ou la programmation des films se déploie du littoral du Calaisis au bord de la mer au Sénégal : le point de départ de l’exil, tout en faisant un détour par un parc urbain de Casablanca et de la place Tahrir au Caire et nouveau détour à Alger dans une maison habitée par des terroristes. Le parcours se termine à Accra dans une des plus grandes décharges de l’Afrique ou un dialogue improbable par visio se noue entre des étudiants et des professeurs de Sciences politiques et les ouvriers de la décharge ».

Quand? le samedi 24 septembre à partir de 9h

Où? l’Institut français de Casablanca

Prix? Gratuit

Ciné. Don’t worry darling

« Alice et Jack Chambers sont un jeune couple heureux dans les années 50, vivant dans la ville de Victory, en Californie, qui semble parfaite et qui a été créée et financée par la mystérieuse société pour laquelle Jack travaille. La curiosité concernant la nature du travail de son mari sur le « projet Victory » secret commence à consumer Alice. Des fissures commencent alors à se former dans leur vie utopique alors que son enquête sur le projet soulève des tensions au sein de la communauté ». Ce film est à découvrir dès maintenant dans les salles obscures du royaume.

Série. « Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer »

« L’histoire de Jeffrey Dahmer, l’un des tueurs en série les plus notoires de l’histoire américaine, surnommé le « monstre du Milwaukee » est désormais disponible sur Netflix. Inspirée de l’histoire vraie du tueur en série cannibale, cette nouvelle pépite de la plate-forme de streaming relate comment il aurait pu être arrêté et écroué de nombreuses fois par la police, avant 1992;