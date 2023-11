Le Maroc a réaffirmé, vendredi à Addis-Abeba devant le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), son engagement, en toute responsabilité, dans l’agenda onusien «Femmes, Paix et Sécurité».

Lors d’une réunion du CPS sur le « 23eme anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU : Focus sur la participation des femmes aux processus de paix», la délégation marocaine a affirmé que le Royaume a déployé tous les efforts et moyens pour l’application de la résolution internationale 1325 du Conseil de sécurité et ce, à travers le lancement du premier Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité en mars 2022, qui souligne que « les femmes représentent des agents de changement et des partenaires à part égale dans le processus de prise de décision».

Le plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité intervient en application de la Vision de SM le Roi Mohammed VI visant à renforcer l’égalité des genres et la protection des droits de la femme, a mis en avant la délégation marocaine, rappelant que cette initiative a fait l’objet de larges consultations associant l’ensemble des départements ministériels, les institutions nationales, ainsi que les organisations de la société civile concernées, avec le soutien d’ONU-Femmes.

Le plan d’action national portant sur les femmes, la paix et la sécurité repose sur trois piliers, à savoir la diplomatie préventive, la médiation et le maintien de la paix, la promotion d’une culture de la paix et de l’égalité et la participation économique de la femme. Ce plan se veut aussi une plateforme à l’échelle africaine pour faire face aux défis régionaux et internationaux qui menacent les droits de la femme, sa sécurité et sa participation dans tous les domaines, a relevé la délégation marocaine.

Le Maroc continue de contribuer à la sauvegarde des principes de la paix et de la sécurité depuis les années 60, et ce à travers sa participation aux opérations de maintien de la paix, notamment en Afrique, a souligné la délégation marocaine, mettant en exergue la participation de la femme marocaine à des opérations de maintien de la paix.

Lire aussi: 8 mars: le HCP célèbre cette journée sous le thème « L’égalité de genres, impératif du développement durable »

« Nous devons reconnaitre que les femmes peuvent jouer un rôle de premier plan dans les processus de négociations de paix et de médiation, c’est pour cela que la mise en œuvre de notre objectif devrait viser une présence et un rôle accrus des femmes dans la prévention des conflits et mettre en lumière l’impact positif des femmes dans la construction de la paix », a insisté la délégation marocaine, ajoutant que “notre engagement est nécessaire pour accélérer la mise en œuvre de l’agenda « femme paix et sécurité » et pour améliorer les moyens de subsistance des femmes et des jeunes filles en Afrique”.

La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU, rappelle-t-on, a pour objectif de protéger les femmes en période de conflit et de les associer au processus de règlement conformément aux principes phares de la Charte des Nations Unies.

Néanmoins, et malgré l’adhésion générale à la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, il reste un écart important dans la mise en œuvre sur le continent. Les femmes demeurent les plus touchées par les conséquences de la défaillance de la paix et de la sécurité. Elles sont souvent victimes de violences des conflits armés et se trouvent le plus souvent tenues à l’écart des négociations de paix, exclues des processus de reconstruction et ont moins de chances de reprendre à obtenir justice pour les violations de leurs droits fondamentaux durant les conflits, a relevé la délégation marocaine.