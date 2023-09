La Chambre américaine des représentants a adopté samedi une mesure de financement d’urgence, étape clé pour repousser la paralysie de l’administration fédérale, un coup de théâtre à quelques heures de ce redouté « shutdown ».

Ce rebondissement est intervenu après que le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a proposé plus tôt une ultime tentative d’empêcher la paralysie, qui ne pouvait passer qu’avec le soutien des démocrates.

C’est ce qui est arrivé: le texte a été adopté avec 335 oui (91 non) et doit maintenant passer au Sénat. Il prévoit que l’administration continue d’être financée pendant 45 jours.

Si la mesure n’était pas définitivement adoptée, la première économie du monde devrait ralentir dès dimanche: 1,5 million de fonctionnaires seront privés de salaire et le trafic aérien sera perturbé, tandis que les visiteurs des parcs nationaux trouveront porte close.

Lire aussi. Le fils de Joe Biden plaide non coupable de fraude fiscale après la suspension d’un accord

La raison? Aucune des deux chambres du Congrès – ni le Sénat aux mains des démocrates, ni la Chambre des représentants contrôlée par les républicains – n’est pour l’instant parvenue à adopter une loi de finances pour prolonger le budget de l’Etat fédéral, qui expire à minuit dans la nuit de samedi à dimanche (04H00 GMT dimanche). Pour être adopté, ce texte devrait passer les deux chambres.

Sur fond de désaccords entre les deux camps, mais aussi entre les conservateurs eux-mêmes, Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants, a proposé samedi matin une solution de dernière minute.

« Je demande aux républicains et aux démocrates de mettre leurs différends politiques de côté. Pensez aux Américains », a exhorté M. McCarthy devant la presse.

Ukraine

Sa proposition « ne comprend pas de volet budgétaire pour l’Ukraine », a-t-il précisé.

La Maison Blanche avait initialement réclamé que la loi de finances votée par les élus comprenne 24 milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire pour Kiev. La crise budgétaire aurait donc des répercussions directes sur la guerre en Ukraine.

Conscient du risque de lassitude de la part du grand allié américain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’était rendu la semaine dernière au Congrès pour tenter de convaincre les Etats-Unis de l’aider à passer « la ligne d’arrivée » face à la Russie.

A près d’un an de l’élection présidentielle, les deux camps se renvoient la responsabilité de cette situation, très impopulaire auprès des Américains.

Funding the government is one of the most basic fundamental responsibilities of Congress.

If Republicans in the House don’t start doing their job, we should stop electing them.

— Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2023