Un vaste coup de filet anti-terroriste mené par les services de sécurité marocains et espagnols a permis le démantèlement d’une cellule s’activant à Melilia et Nador.

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST) est parvenu, mardi, dans le cadre d’une opération sécuritaire conjointe avec les renseignements généraux espagnols (CNI), à l’arrestation d’un extrémiste actif à Farkhana (environs de Nador), simultanément avec l’interpellation d’autres éléments par les autorités espagnoles à Melilia, parmi lesquels un ancien détenu dans des affaires de terrorisme en Espagne en raison de son adhésion à des organisations terroristes au Sahel.

Les enquêtes et investigations préliminaires réalisées ont conclu que les individus arrêtés dans le cadre de ce coup de filet conjoint adoptent l’idéologie extrémiste, en plus de leur implication dans le recrutement et l’embrigadement d’autres éléments, indique un communiqué de la DGST.

Le mis en cause appréhendé au Maroc sera placé en garde à vue sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme et d’extrémisme, afin de déterminer ses potentiels liens et projets terroristes, précise-t-on de même source.

Cette opération conjointe s’inscrit dans le cadre de la coordination sécuritaire continue et distinguée entre les services de sécurité marocains et leurs homologues espagnols, souligne le communiqué, ajoutant que cela confirme une fois de plus l’importance du partenariat sécuritaire entre les deux pays pour lutter contre les menaces terroristes et renforcer la coopération bilatérale visant à rompre les liens existants entre les cellules terroristes actives au Maroc et en Espagne.