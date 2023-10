Un mémorandum d’entente (MoU) portant sur un montant d’un milliard de dollars a été signé, samedi à Marrakech, entre le Maroc et la Banque Africaine d’import-Export (Afreximbank) en vue de consolider et promouvoir les relations de coopération entre les deux parties dans plusieurs domaines.

Paraphé par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, et le Président d’Afreximbank, Benedict Oramah, en marge des Assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ledit mémorandum définit les domaines prioritaires de coopération entre cette institution et ses partenaires marocains, notamment en ce qui concerne le financement et la promotion du commerce intra et extra-africain, le financement de projets et l’assistance technique.

A cette occasion, la ministre s’est félicitée de la signature de ce MoU, qui marque une étape majeure dans la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et Afreximbank et confirme l’engagement continu du Royaume en faveur du développement de l’Afrique, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI en matière de promotion de la coopération Sud-Sud.

Signature d’un Mémorandum d’Entente avec M. Benedict Oramah, Président de l’@afreximbank , marquant un engagement de $1 milliard pour booster la coopération et le commerce intra-africain. #AM2023 pic.twitter.com/7EL1ANrLeu — Nadia Fettah (@FettahNadia) October 14, 2023

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette cérémonie, Fettah a mis l’accent sur l’importance de cet accord qui permettra au Maroc de renforcer ses échanges commerciaux et ses investissements en Afrique.

De son côté, Oramah a fait savoir que ce MoU vise à accompagner le gouvernement marocain dans ses efforts de promotion des échanges commerciaux et des investissements en Afrique et dans le monde entier. Cet accord s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux parties, dans la perspective d’augmenter le soutien de l’institution à l’avenir.

Il a, par ailleurs, tenu à exprimer ses sincères condoléances au Maroc suite au séisme d’Al Haouz, saluant la résilience dont a fait preuve le Royaume face à cette tragédie.

L’Afreximbank est une institution financière africaine créée en 1993 à Abuja au Nigeria, ayant pour principal objectif de faciliter, promouvoir et développer les échanges commerciaux intra et extra-africains à travers une palette de produits de financement et de garantie.