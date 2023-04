Collectivités: les budgets non dépensés ont atteint 3,4 milliards DH à fin mars 2023

L’exécution des budgets des collectivités territoriales (CT) a fait ressortir un excédent global de plus de 3,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2023, contre un excédent global de 3 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR).



Cet excédent, qui tient en compte d’un solde positif de 180 millions de dirhams (MDH), dégagé par les comptes spéciaux et les budgets annexes, est destiné à couvrir les dépenses engagées et devant être payées au cours de l’année 2023, indique la TGR dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances locales (BMSFL) de mars.

S’agissant des recettes ordinaires des collectivités territoriales, elles se sont établies à 8,8 MMDH en augmentation de 18% par rapport à fin mars 2022, en raison de la hausse de 17,1% des recettes transférées, de 24,8% des recettes gérées par l’Etat et de 18,3% des recettes gérées par les collectivités territoriales.

La répartition des recettes des budgets principaux des collectivités territoriales par régions, montre une forte concentration au niveau de six régions avec 70,5% de ces recettes, relève la TGR.

Les recettes de la région de Casablanca-Settat (1,56 MMDH) représentent 17,8% des recettes globales des collectivités territoriales, la région de Rabat-Salé-Kénitra vient en second rang avec 12,4% des recettes, tandis que les recettes de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,5%.

Parallèlement, la TGR fait savoir que les dépenses globales réalisées par les collectivités territoriales (dépenses ordinaires, dépenses d’investissement et remboursements du principal de la dette) se sont établies, à fin mars 2023, à 6,4 MMDH, en hausse de 21,5% par rapport à leur niveau à fin mars 2022, et elles se composent à hauteur de 72,4% de dépenses ordinaires.

A fin mars 2023, les dépenses ordinaires des collectivités territoriales ont atteint 4,6 MMDH, soit une augmentation de 6,2% en raison de la hausse de 23,9% des dépenses des autres biens et services et de 5,3% des charges en intérêts de la dette, conjuguée à la baisse de 0,9% des dépenses de personnel.

Les dépenses d’investissement des collectivités territoriales se sont établies à 929 MDH à fin mars 2023 contre 209 MDH à fin mars 2022, soit une augmentation de 344,5% (+720 MDH).

Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation des émissions au titre des subventions (+445 MDH), des programmes nationaux (+183 MDH), des projets intégrés (46 MDH) et des acquisitions mobilières (27 MDH).

La répartition des dépenses des collectivités territoriales par région montre une forte concentration au niveau de six régions avec 68,7% de ces dépenses. Les dépenses de la région de Casablanca-Settat (915 MDH) représentent 16,4% des dépenses globales des collectivités territoriales, alors que celles de la région de Dakhla-Oued Ed Dahab représentent 1,8% des dépenses globales.

Par ailleurs, le bulletin fait ressortir des excédents globaux de 49,3 MMDH dégagés par les budgets des collectivités territoriales, qui comprennent les excédents des années antérieures et celui de l’année 2023 (3,4 MMDH).

Ces excédents sont destinés à couvrir les dépenses programmées et engagées ou programmées, au titre des années antérieures et non payées ainsi que les dépenses engagées en 2023 et non payées.

Les communes interviennent pour 53,5% des excédents globaux des collectivités territoriales.