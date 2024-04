La Chambre des représentants a tenu, jeudi, une séance plénière consacrée à l’élection des membres du bureau de la Chambre, conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution et de l’article 28 du règlement intérieur.

Il ressort de la liste unique annoncée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, et ayant recueillie 163 voix sur les 170 exprimées (7 bulletins nuls), que Mohamed Sibari du groupe Authenticité et Modernité, a été élu premier vice-président du bureau, Abdessamad Qayouh, du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, 2ème vice-président, et Driss Chtaibi du groupe socialiste- opposition ittihadie-, au poste de 3ème vice-président.

De même, Mohamed Ouzzine du groupe Haraki a été élu en tant que 4ème vice-président, Mohamed Joudar (groupe constitutionnel, démocratique et social) 5ème vice-président, et Nadia Touahmi du Groupe Progrès et socialisme, 6ème vice-présidente, alors que Zina Id Hali et Mohamed Ghayate du groupe Rassemblement national des indépendants siègeront respectivement en tant que 7ème et 8ème vice-présidents.

قائمة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشر 2021 – 2026https://t.co/H2QYAdgJfB انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشر 2021 – 2026https://t.co/w13uAKChvF#برلمان pic.twitter.com/WqpAB7qPyl — parlement.ma (@Parlement_ma) April 18, 2024

Pour leur part, Mohamed Hammouti du Groupe Authenticité et Modernité et Tarik Kadiri du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme ont été élus questeurs de la Chambre des représentant, tandis que Mbarek Hmia du groupe Rassemblement national des indépendants, Nadia Bouzendfa du Groupe Authenticité et Modernité et Marwa Ansari du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme occuperont les postes de secrétaires de la Chambre.

Lire aussi. Chambre des représentants: Rachid Talbi Alami réélu président

Le président de la Chambre des représentants avait annoncé à l’entame de cette séance, conformément aux dispositions de l’article 60 du règlement intérieur, les listes des groupes et des groupements parlementaires, ainsi que les noms de leurs présidents. Il s’agit de Mohamed Chaouki du groupe du Rassemblement national des indépendants, Ahmed Touizi du groupe Authenticité et Modernité, Omar Hjira du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Abderrahim Chahid du groupe socialiste-opposition ittihadie- Driss Sentissi du groupe Haraki, Belassal Chaoui du groupe Constitutionnel démocratique et social, Rachid Hammouni, du groupe du Progrès et du socialisme et Abdellah Bouanou du groupe parlementaire de la justice et du développement.

Lors d’une séance plénière tenue vendredi dernier, la Chambre des représentants avait réélu Rachid Talbi Alami, du Rassemblement national des indépendants, président de la Chambre pour le reste de la législature parlementaire (2021-2026).