Remaniement ministériel imminent ; Sahara: la Guinée-Bissau maintient sa position ; Chambre des représentants: amendement du règlement intérieur ; Les seniors marocains ne veulent pas de la retraite ; Industrie et technologie: un nouvel appel à projets lancé… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

L’Opinion

Secteurs industriel et technologique: lancement d’un nouvel appel à projets

Le ministère de l’Industrie et du Commerce annonce le lancement d’un nouvel appel à projets dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui à la mise en place des clusters marocains dans les secteurs industriel et technologique.

Ce programme vise à identifier et à sélectionner, pour l’année 2024, les meilleurs projets de clusters, existants et nouveaux, éligibles à un soutien financier de l’État, précise le ministère dans un communiqué. Les clusters existants concernés sont ceux labellisés dans le cadre des précédentes éditions dudit appel à projets, lancées par le ministère et ayant dépassé 8 ans de soutien de l’État.

Libération

Washington: l’ambassade du Maroc abrite une rencontre sur les enjeux d’investissement dans les minéraux critiques en Afrique

L’ambassade du Maroc aux Etats-Unis, en collaboration avec le think tank américain de renom « The Atlantic Council », a réuni à Washington, le corps diplomatique africain accrédité dans la capitale fédérale américaine, ainsi que plusieurs experts pour une rencontre sur « les enjeux d’investissement dans les minerais critiques en Afrique ».

Ce sujet est éminemment stratégique pour l’Afrique et ses partenaires internationaux, relève le rapport de la chercheure principale à Atlantic Council et fondatrice de Tofino Capital, Aubrey Hruby.

Assahra Almaghribia

La Chambre des représentants adopte à la majorité une proposition d’amendement de son règlement intérieur

La Chambre des représentants a adopté, mardi à la majorité, lors d’une séance plénière, une proposition d’amendement de son règlement intérieur, tel qu’il a été approuvé par la commission compétente, après l’application de l’effet juridique à la lumière de la décision de la Cour Constitutionnelle et l’adoption d’une nouvelle indexation de ce règlement.

Lors de cette séance présidée par Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des représentants, 117 députés ont voté en faveur de la proposition d’amendement, tandis que deux députées se sont abstenues.

Bayane Al Yaoum

La Guinée-Bissau réitère son soutien constant à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Carlos Pinto Pereira, a réitéré, mardi à Laâyoune, la position constante de son pays en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara.

S’exprimant lors d’un point de presse tenu à l’issue des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Pereira a réaffirmé l’appui de la Guinée Bissau à l’Initiative marocaine d’Autonomie, qu’il considère comme la seule solution crédible et réaliste à ce différend régional.

Rissalat Al Oumma

Forum parlementaire de Marrakech: le prix Nostalgia di Futuro 2024 décerné à Enaam Mayara

Le président de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, a reçu le prix Nostalgia di Futuro 2024 lors du 2ème Forum parlementaire économique pour la région euro-méditerranéenne et du Golfe, tenu récemment à Marrakech.

Ce prix, décerné par l’Observatoire TuttiMedia – Media Duemila, intervient en reconnaissance du rôle de M. Mayara dans la promotion de la diplomatie parlementaire en lien avec un certain nombre de domaines stratégiques, tels que « la coopération en matière de sécurité, l’intégration économique régionale, les initiatives visant à lutter contre le changement climatique et l’égalité des genres », a indiqué l’APM sur le réseau social X.

Alahdath Al Maghribia

Les seniors marocains refusent de prendre leur retraite

Une étude récente sur les seniors et les retraités Marocains a révélé qu’une grande part des personnes âgées de plus de 60 ans ont recours à un deuxième emploi, généralement en basculant du secteur public au privé, ou du statut de salarié à entrepreneur ou encore en changeant complètement d’activité professionnelle, afin de générer des revenus supplémentaires et assurer le développement personnel et occuper le temps libre.

Cette étude, réalisée par le bureau d’études (LMS-CSA) a révélé que la santé est à la tête des préoccupations et des inquiétudes des seniors, qui craignent l’impact des maladies chroniques, l’incapacité à poursuivre le travail et les frais de traitement médical élevés, avec une grande majorité des personnes sondées assurant ne pas se rendre régulièrement chez les docteurs et ne les consulter qu’en cas de besoin.

Assabah

Les ministres sous la pression d’un éventuel remaniement

Les protestations sectorielles organisées par les centrales syndicales et les coordinations ont accentué, récemment, la pression sur certains ministres du gouvernement, qui risquent d’être interrogés sur leur rendement, dans la perspective d’un éventuel remaniement très attendu.

Selon de récentes indiscrétions, le prochain remaniement ministériel pourrait intervenir soit après la Fête du Trône, soit avant la rentrée législative d’octobre prochain. Des ministres qui se sont vus attribuer une responsabilité ministérielle pour la première fois vivent mal cette incertitude, ce qui impacte leur rendement.