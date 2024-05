Une vaste opération de démolition a été lancée depuis quelques semaines au niveau du coin délimité par le boulevard Ibrahim Roudani et la rue Ali Bnou Abi Taleb, à proximité de la Wilaya de Casablanca. Mais pourquoi une telle effervescence ces derniers temps autour du parc de la Ligue arabe.

Après la démolition de la salle de basket du Wydad Casablanca, les travaux ont repris au niveau du club et des constructions adjacentes construites de manière anarchique à l’intérieur ou aux abords de ce club. Le CMC, le club de tennis, n’a pas été épargné, tout comme les constructions entourant le parc de la Ligue Arabe.

On en sait un peu plus sur ces gros travaux. Ces transformations sont liées au projet de construction d’un parking sous-terrain qui vise à fluidifier la circulation dans cette zone et à agrandir le parc de la Ligue arabe.

Selon une source informée, «ces opérations de destruction rentrent dans le cadre de la récupération de l’ensemble des espaces du parc. Outre les constructions déjà détruites, le bâtiment de la Direction Régionale des Eaux et Forêts est également concerné par l’opération. Seules les constructions faisant partie du patrimoine de la ville seront conservées sur place, à l’image de la coupole du parc de la Ligue Arabe et le CMC tennis». L’objectif étant de remettre ce parc historique dans son état initial et originel, dans le but d’offrir aux Casablancais une vue directe de la ligue arabe et un cadre plus attractif, nous confie notre source.

Cet aménagement paysager du site est également lié aux travaux de construction d’un parking sous-terrain, un projet d’envergure qui aura une capacité de 500 places. Pour y parvenir, une grande superficie sera consacrée à ce parking qui a pour principale mission de gérer les stationnements et d’absorber le flux provoqué par la disparition des places de stationnement en surface depuis le réaménagement du Parc de la Ligue Arabe.

Parallèlement, notre interlocuteur nous indique qu’«aujourd’hui, la métropole s’engage dans une série de projets de réhabilitation urbaine qui mettent en valeur l’environnement comme priorité. Parmi ces initiatives figure le projet « Voie d’eau » de Maârif, qui a récemment installé sept fontaines dans cette même zone, offrant ainsi un nouvel attrait esthétique et contribuant à l’amélioration du cadre de vie. De plus, d’autres projets de création d’espaces verts sont prévus dans plusieurs quartiers de la métropole, notamment en face du complexe culturel Mohammed Zafzaf et à côté du complexe Mohammed V, ainsi que la réhabilitation de l’espace Ajiale à Californie. Ces efforts témoignent de l’engagement de la métropole à transformer ces quartiers et à créer des environnements urbains plus durables et agréables pour ses résidents».