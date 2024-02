La Coupe d’Afrique des Nations 2023 se poursuit ce mercredi avec au programme deux demi-finales de choc. Le Nigéria affrontera l’Afrique du Sud tandis que la Côte d’Ivoire jouera contre la RD Congo. Voici le programme de ces deux rencontres.

L’on assiste à une des CAN les plus surprenantes en matière de rebondissements. Tout au long de la compétition, de grands favoris ont quitté l’aventure tôt l’arène, comme le Maroc ou encore le Sénégal et l’Egypte. Ce mercredi donc se joueront les demi-finales de cette campagne continentale.

Ainsi la première demi-finale réunira les Supers Aigles nigérians aux Bafana Bafana sud-africains. D’ailleurs ce sont ces derniers qu’ont éliminé les Lions de l’Atlas en huitième de finale. La rencontre est prévue au Stade de Bouaké et débutera à 18h00 heures.

Quant à la seconde demi-finale, celle-ci opposera les Eléphants ivoiriens, hôtes de cette 34e édition de la CAN aux Léopards congolais, logés dans le même groupe (F) de la sélection marocaine. Ce match se déroulera au Stade Alassane Ouattara à partir de 21h00 heures.

Super Eagles’ Ademola Lookman stands alone in the #AFCON2023 top scorers chart among players still in the tournament! ⚽

With 3 goals and two games remaining, could he secure the Golden Boot? 🏆#AFCON #WednesdayThoughts pic.twitter.com/Ow9gjNyRi8

— SportyBet Nigeria (@SportyBetNG) February 7, 2024