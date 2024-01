Les Lions de l’Atlas affrontent ce dimanche les Léopards de la RD Congo. Lors de cette première mi-temps (1-0), la sélection nationale a démarré fort avec notamment un but d’Achraf Hakimi sur corner.

Ce dimanche à 14h00 (heure locale), les Lions de l’Atlas sont entrés en jeu pour la deuxième fois lors de cette Coupe d’Afrique des Nations. La sélection nationale fait face à celle de la RD Congo pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes.

Quelques minutes avant le match, le sélectionneur national, Walid Regragui a dévoilé son onze de départ. D’ailleurs le seul changement constaté dans celle-ci est Sofiane Boufal qui a été titulaire aujourd’hui à la place d’Abde Ezzalzouli.

نهاية الجولة الأولى بتقدم منتخبنا الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية

Half time!! 🇲🇦1-0🇨🇩

First half ends with our National Team leading the Democratic Republic of Congo 💪🏻#DimaMaghrib 🇲🇦 #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/v5H6FrsI8R

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 21, 2024