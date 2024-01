L'attaquant égyptien n°19 Mostafa Mohamed (C) en duel avec le défenseur capverdien n°3 Diney (R) et le défenseur capverdien n°16 Dylan Tavares lors du match de football du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024 entre le Cap-Vert et l'Égypte. au Stade Félix Houphouet-Boigny d'Abidjan le 22 janvier 2024. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)