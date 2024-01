L'attaquant angolais Mabululu (R) célèbre le troisième but de son équipe avec l'attaquant angolais Gelson Dala (G) lors de la coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024, en match des huitièmes de finale entre l'Angola et la Namibie au Stade de la Paix à Bouaké le 27 janvier 2024. (Photo de KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

L’Angola a battu la Namibie (3-0) avec un doublé de Gelson Dala (38, 42) et un but de Mabululu (66) pour se qualifier samedi à Bouaké pour le troisième quart de finale de Coupe d’Afrique de son histoire.

Après 2008 et 2010, avec l’équipe de la génération qui avait disputé en 2006 le seul Mondial du pays, les « Palancas Negras » (Antilopes noires) essaieront pour la première fois les demi-finales, contre le vainqueur de Cameroun-Nigeria (coup d’envoi à 21h00).

𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈𝐅𝐈𝐄𝐃! ✅ 🇦🇴 Angola adds one more page to its #TotalEnergiesAFCON2023 book! 🔥 pic.twitter.com/KVNggd1veC — CAF (@CAF_Online) January 27, 2024

Déjà double buteur contre la Mauritanie (3-2), l’attaquant d’Al-Wakrah, au Qatar, a récidivé et achevé en quatre minutes de cauchemar (38, 42) des « Brave Warriors » qui ont entrevu une encore plus belle histoire, après avoir remporté contre la Tunisie (1-0) leur toute première victoire en quatre CAN.

Mais les Namibiens n’ont pas exploité leurs 23 minutes à onze contre dix, après l’exclusion du gardien Neblù (17).