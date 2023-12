Bourita réitère le soutien inconditionnel du Maroc à la cause palestinienne

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a souligné, mardi à Marrakech, le soutien inconditionnel du Maroc aux droits légitimes du peuple palestinien et la position constante du Royaume aux côtés de l’Autorité nationale palestinienne, seul représentant légitime du peuple palestinien.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec son homologue palestinien, M. Riyad Al Maliki, au terme de leurs entretiens à la veille de la tenue de la 6è édition du Forum de coopération Russie- Monde Arabe, prévue ce mercredi à Marrakech au niveau des ministres des Affaires étrangères, M. Bourita a indiqué que ses entretiens avec M. Al Maliki ont été l’occasion d’évoquer la situation à Gaza et les développements de la question palestinienne en général, et de réaffirmer les positions constantes du Maroc et du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, soutenant les droits légitimes du peuple palestinien à l’établissement de son État dans les frontières de 1967 avec Al Qods-Est comme capitale.

Point de presse conjoint entre M. Nasser Bourita et son homologue palestinien, M. Riad Malki. pic.twitter.com/45LxWd4cmP — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) December 19, 2023

M. Bourita a également souligné que le Royaume du Maroc soutient constamment et inconditionnellement l’établissement d’un Etat palestinien ainsi que tous les efforts menés par l’Autorité palestinienne pour la consécration des droits du peuple palestinien.

Après avoir rappelé les positions du Maroc au sujet de la situation à Gaza, exprimées lors du Sommet de Riyad par Sa Majesté le Roi, M. Bourita a souligné la responsabilité claire de la communauté internationale, estimant que son incapacité à mettre un terme à l’agression israélienne contre la bande de Gaza est inacceptable et inexplicable.

Dans ce sens, il a indiqué que le Maroc exprime son rejet de prendre pour cible les civils palestiniens, et appelle à un cessez-le-feu permanent et contrôlé et à l’acheminement fluide et en quantités suffisantes des aides humanitaires aux frères palestiniens.

Le blocage de l’horizon politique, ajoute le ministre, ne peut qu’engendrer des crises, ajoutant que « nous devons passer de la logique de gestion des crises à celle du règlement définitif de la question palestinienne conformément à la légalité internationale et à l’Initiative de paix arabe ».

Gaza: le dernier hôpital en service assiégé par l’armée israélienne

« Aujourd’hui, la conscience humaine et tous les mécanismes du droit international, ainsi que les institutions internationales concernées, assument la responsabilité de cette situation », a indiqué M. Bourita, notant que « la gestion de la crise ne doit pas s’opérer selon la même logique, car nous avons besoin d’une véritable pause pour établir une paix durable qui préserve les droits légitimes du peuple palestinien ainsi que la sécurité et la sûreté de tous les pays, y compris d’Israël ».

S’agissant des provocations et des actions unilatérales en cours à Al Qods, dont la dernière en date est la confiscation de terres à Al Qods-Est, M. Bourita a souligné que Sa Majesté le Roi suit avec préoccupation ces actions inacceptables qui alimentent le conflit et contribuent à renforcer les extrémistes de chaque camp.

Dans ce cadre, le ministre a ajouté que le Maroc réitère son appel à l’arrêt de ces provocations et à la cessation par Israël de ses actions unilatérales, tout en s’engageant dans un véritable processus politique avec l’Autorité palestinienne, notant qu’il n’y a pas de stabilité ni de paix dans la région sans l’établissement d’un État palestinien et sans le renforcement de la légitimité de l’Autorité palestinienne et son soutien financier et politique, en tant que seule solution pour instaurer la stabilité et sortir la région des crises récurrentes.