La police a arrêté deux dealers repérés à bord d’un véhicule à Missour, dans la province de Boulemane. Ils étaient en possession de 410 g de cocaïne.

Les éléments de la sûreté nationale du commissariat de police de Missour (province de Boulemane) ont interpellé, vendredi, deux individus en flagrant délit de possession de 410 grammes de cocaïne et du matériel servant à la consommation de la drogue « Lpoufa ».

Selon les premiers éléments de l’enquête, un agent de police au barrage de contrôle, mis en place à l’entrée de la ville, a été contraint d’utiliser, de manière préventive, son arme de service en tirant des balles sur les pneus d’un véhicule dont le conducteur a refusé de s’arrêter et d’obtempérer, causant des dégâts à des biens publics, précise un communiqué de la DGSN.

Cela a permis de neutraliser le danger et d’interpeller le conducteur et un individu qui l’accompagnait, ainsi que le fils de l’un d’entre eux, un mineur.

Les opérations de fouilles ont permis la saisie dans le véhicule de 410 grammes de cocaïne et du matériel qui sert à la consommation de la drogue « Lpoufa », outre des armes blanches de grande taille et des sommes d’argent en monnaie nationale et en devise qui seraient le fruit du trafic de la drogue et des psychotropes.

Les deux mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer l’ensemble des actes criminels qui sont reprochés aux prévenus.