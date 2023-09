L’AS FAR, qui se déplace à Casablanca dimanche 3 septembre 2023, pour affronter le Raja à l’occasion de la 2e journée de la Botola D1, ne pourra pas compter sur la présence de ses supporters, interdits de déplacement par les autorités locales.

La ville du Casablanca a décidé d’interdire aux supporters de l’AS FAR de venir à Casablanca pour assister au match de D1 opposant le club militaire au Raja dimanche prochain. Plus précisément, ils n’auront pas le droit d’accéder aux abords ni à l’intérieur du stade Mohammed V et ne pourront pas non plus se rendre dans le centre-ville le jour du match.

Selon une source proche des organisateurs, cette décision a été prise de concert entre les autorités locales de Casablanca et Rabat. Il ne s’agit pas de la première fois que cette décision a été prise pour pallier tout débordement.

Déjà en janvier dernier, les amateurs de l’AS FAR n’ont pas pu assister à un match de leur équipe face au Raja de Casablanca au milieu de la saison passée pour des raisons similaires.