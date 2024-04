Après la polémique autour du premier épisode de «Blind dating by outfits», l’influenceuse Armani L’Goumani, qui y prend part, a été bloquée à l’aéroport lorsqu’elle a voulu retourner aux Pays-Bas.

L’émission «Blind dating by outfits», développée par la chaîne Kawaliss, n’a pas fini de faire parler d’elle. On s’en souvient, son premier épisode, qui comptabilise actuellement plus de 2 millions de vues sur YouTube, a provoqué un énorme tollé sur la Toile à sa diffusion. Déjà, le concept de dating, importé de l’Occident, n’a pas été bien reçu par le public marocain, sans parler du mauvais timing choisi par les producteurs pour la diffusion, soit le lendemain de l’Aïd Al-Fitr. C’était déjà mal parti.

Le contenu de l’émission a également été critiqué, pour des raisons qu’on imagine facilement (inadapté au contexte marocain, pas conforme aux valeurs de l’islam et de la société, etc.), mais ce (ou plutôt celle) qui a le plus gêné était Armani L’Goumani, une jeune fille issue de la diaspora marocaine aux Pays-Bas.

As a man, I would never accept putting myself in this position

What's going on with my GEN.

Wake up.

kawaliss pic.twitter.com/BNiBmmmww3

— MHSN (@skvtez) April 11, 2024