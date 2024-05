Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a été grièvement blessé, mercredi, par des coups de feu dans la ville de Handlova, dans le centre de la Slovaquie, a indiqué l’agence de presse slovaque TASR.

Le chef du gouvernement a été emmené à l’hôpital, après avoir été touché par balle, après une réunion du gouvernement, a précisé la même source, soulignant que l’assaillant présumé a été interpellé par la police.

BREAKING:

Slovak PM Robert Fico taken to his car after being shot several times.

He was later picked up by an ambulance helicopter and flown to a hospital.

His current condition is unknown

🇸🇰 pic.twitter.com/bKoJfwgqgz

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 15, 2024