Dès les premières minutes après la tentative d’assassinat de Donald Trump, des théories du complot ont déferlé sur internet, certains évoquant un tireur aux « ordres » du président Biden ou de « l’Etat profond« , d’autres dénonçant un « simulacre » destiné à faire de l’ex-président un héros.

Ainsi par exemple, la vidéo en gros plan d’une spectatrice « suspecte » au meeting tenant une pancarte « Biden » ou une photo d’agents de service de sécurité tout sourire tenant un Donald Trump ensanglanté, ont circulé massivement sur X, en anglais, français ou portugais notamment, comme autant de « preuves » que l’attentat était « organisé« , « planifié ».

Peu importe si la femme à la casquette portait selon toute vraisemblance la même pancarte que ses voisins « Joe Biden, you’re fired » (« Joe Biden, tu es viré »), et que la photo des agents a vraisemblablement été retouchée, selon les recherches de l’AFP, les rumeurs inondent le web depuis le meeting en Pennsylvanie samedi.

D’innombrables internautes ont aussi tenté d’identifier eux-mêmes le tireur, assurant à tort, notamment, qu’il s’agissait d’un YouTubeur italien.

La vidéo d’un homme se filmant dans sa voiture et laissant entendre qu’il était le tueur a aussi massivement circulé, bien que nombre de médias américains aient estimé qu’il s’agissait d’un canular.

Pour le chercheur en sciences politiques Julien Giry, l’hystérie collective du weekend autour de cet événement n’est pas une surprise, « à un moment pareil et avec un personnage pareil ». « C’est presque l’absence de théories conspirationnistes qui aurait constitué une surprise, presque une anomalie« , poursuit-il.

D’autant que la multitude d’images, officielles et amateur, de l’événement, fournit « la possibilité de créer un discours alternatif » selon lui.

La tentative d’assassinat en elle-même, renchérit M. Giry, « apporte du crédit au fait que c’est un homme qui est menacé, qu’il a peut-être voulu aussi mener des combats trop puissants contre les forces prétendument occultes – l’Etat profond par exemple ».

« L’Etat profond » ou « Deep State » est une croyance en vogue dans les milieux complotistes américains d’extrême droite, en particulier la mouvance QAnon, qui prétend qu’il existerait une sorte d’Etat secret parallèle, tirant les ficelles du monde au profit d’intérêts de groupes privés.

Côté démocrate, la thèse d’une mise en scène

Le journaliste Anthony Mansuy, spécialiste de la sphère complotiste américaine, souligne lui « la réaction assez incroyable des cercles centristes et démocrates« , qui ont aussitôt dénoncé un simulacre, avec le mot-clé #staged (mis en scène).

Très vite, des comptes prodémocrates ont assuré que le sang sur le visage de Donald Trump était faux, et que le Secret Service (chargé de la protection de Donald Trump) avait orchestré ce moment avec l’ancien président.

Ce qui montre, selon Anthony Mansuy, « que personne n’est immunisé contre les fantasmes des théories du complot ». « L’évènement peut prêter à se poser des questions », tempère-t-il, « mais on bascule dans le complot quand on part en croisade à partir d’éléments pas vérifiés ».

Un travers dans lequel certains sont tombés du fait, selon lui, « d’une combinaison de trois facteurs réunis de la machine complotiste: un activisme très fort, un traumatisme socio-politique et des dégradations systémiques », qui pousse les individus, « quand ils ne peuvent plus, à cause de ces facteurs, attendre des infos de médias, à se demander: à qui profite le crime? ».

La facilité d’accès des réseaux sociaux, ajoute-t-il, peut galvaniser les individus dans l’idée qu' »on participe tous à l’enquête/hystérie collective ».

Secret Service waits for (registered Republican) would-be assassin to fire off whole mag before taking him down, then allows Trump to pose for a campaign photo before getting him to safety. Anyone else think this is highly suspicious, or just me?

This shit was #staged 100% pic.twitter.com/GOvWqxZRah

— Paranoid Humanoid (@DRodbone) July 14, 2024