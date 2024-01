« Le Maroc ne bluffe pas », « le Maroc met tous ses efforts pour devenir l’un des plus grands fabricants mondiaux de batteries pour véhicules électriques ». C’est en ces termes élogieux qu’un récent article qualifie l’aspiration du royaume à devenir le navire-amiral des batteries en Afrique.

Pour ce faire, le Maroc compte, d’abord et avant tout, sur les ressources naturelles dont il dispose et qui se trouvent dans les fonds marins au sud-ouest des îles Canaries, révèle le média espagnol El Dia.

Pendant ce temps, le Maroc « prend des mesures de plus en plus importantes pour devenir un exportateur de batteries. Les batteries qu’il espère fabriquer à l’avenir avec les minéraux sous-marins près de l’archipel, pour ensuite les vendre à l’Europe« , explique la même source.

La Chine et la Corée du Sud se mettent en branle

Fortement attirés par un tel mégaprojet servant, dans une autre mesure, à résoudre l’équation de l’ambitieux plan de décarbonation que l’Union européenne a d’ores et déjà mise en exécution, les géants asiatiques de fabrication de telles batteries comptent bientôt poser leurs valises au Maroc.

« LG Chem, basée à Séoul, est la plus grande entreprise chimique de Corée du Sud« , explique-t-on, ajoutant que « la multinationale, qui fabrique et fournit des batteries à des marques telles que Ford, Chevrolet et Renault, a déjà annoncé qu’elle construirait, en alliance avec la société chinoise Youshan, filiale du géant Huayou, une giga-usine dans le royaume alaouite pour la production de ce composant« .

50.000 tonnes annuellement !

Cette nouvelle industrie, qui pourrait être opérationnelle dès 2026, produirait quelque chose comme 50.000 tonnes par an de matériaux pour cathodes de lithium, de phosphate et de fer, « un volume suffisant pour la faire monter et mettre en circulation environ un demi-million de voitures électriques« .

« Si l’on considère que les batteries sont le composant le plus cher des véhicules électriques, au point qu’elles représentent 40 % du coût total, l’affaire semble plus qu’assurée« , souligne la même source.

En parallèle, la même entreprise sud-coréenne promeut une installation de conversion de lithium sur le sol marocain également. Elle pourrait ainsi démarrer en 2025 et produirait environ 52.000 tonnes par an, « une production qui permettrait à Rabat d’être à l’avant-garde mondiale de cette industrie« .

Somme toute, El Dia estime que tout semble en bonne voie pour que Rabat réussisse l’intégration du secteur des batteries. « Et avec cela, une place privilégiée est garantie pour l’éventuelle exploitation des minéraux qui dorment sur les fonds marins au sud-ouest d’El Hierro« , une île espagnole située dans l’océan Atlantique et faisant partie des îles Canaries.