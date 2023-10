Présent au Maroc depuis 2006, Barceló Hotel Group a annoncé l’acquisition et la rénovation de deux établissements situés respectivement à Casablanca et Rabat. La chaîne hôtelière a également indiqué l’obtention de la certification « Clé Verte » pour son engagement envers la responsabilité environnementale et son fonctionnement durable dans l’industrie du tourisme.

Barceló Hotel Group a annoncé un investissement de plus de 80 millions d’euros dans l’acquisition et la rénovation future de deux hôtels 5 étoiles à Casablanca et Rabat, anciennement commercialisés sous la marque Farah, offrant respectivement 279 et 192 chambres.

Ainsi, au cours des prochains mois, ledit groupe transformera complètement ses deux nouvelles acquisitions. Ces derniers devraient potentiellement être commercialisés sous la marque Royal Hideaway, dans le cas de l’hôtel de Casablanca, et sous la marque Barceló pour celui de Rabat.

Le groupe hôtelier Barceló introduirait dans ce sens la marque phare de luxe Royal Hideaway au Maroc et devrait prochainement être présent dans le pays à travers ses quatre marques: Royal Hideaway, Barceló, Occidental et Allegro.

Ce plan d’expansion confirme l’engagement de l’entreprise en faveur du développement touristique et économique du Maroc, la positionnant en tant que leader de l’industrie hôtelière espagnole dans le pays, avec actuellement 8 hôtels répartis sur 6 villes avec plus de 1 600 chambres.

Lire aussi. Photos. L’hôtel Barceló de Tanger fait peau neuve

L’hôtel de Rabat sera donc le premier de la société dans la capitale du Royaume, principal centre administratif et politique du pays. De plus, un troisième hôtel du Barceló Hotel Group ouvrira ses portes à Casablanca, où la chaîne hôtelière gère déjà deux établissements à savoir le Barceló Anfa Casablanca 5* et le Barceló Casablanca 4*.

Depuis l’arrivée de Barceló Hotel Group au Maroc en 2006, la société a investi plus de 150 millions d’euros dans l’acquisition, la rénovation et le repositionnement de plusieurs hôtels en collaboration avec ses partenaires locaux.

Pour le CEO de la région EMEA dudit groupe, Raúl González, « le Maroc est un pays stratégique pour l’expansion de notre société. Nous sommes très heureux de l’acquisition de ces deux nouveaux hôtels qui nous permettent d’être présents à Rabat, la capitale du pays, et de renforcer notre leadership à Casablanca”.

“Notre objectif est de continuer à nous développer dans le pays et d’ajouter de nouveaux hôtels à notre portefeuille, principalement des établissements 4 et 5 étoiles, tant dans le segment vacances que dans le segment urbain, là où nous sommes déjà présents, ainsi que dans de nouvelles destinations« , affirme-t-il.

Clé Verte, une reconnaissance de l’excellence

La certification Clé Verte est une reconnaissance de l’excellence en matière de durabilité et de pratiques respectueuses de l’environnement dans le secteur hôtelier. Elle témoigne de l’engagement continu du Barceló Hotel Group en général et du Barceló Anfa Casablanca en particulier envers la préservation de l’environnement et la promotion d’un tourisme responsable au Maroc.

Le Barceló Anfa Casablanca a suivi des normes strictes pour obtenir cette certification, démontrant son engagement envers des pratiques durables, telles que la réduction de la consommation d’eau et d’énergie, la gestion efficace des déchets, la promotion de la sensibilisation environnementale parmi le personnel et les clients, ainsi que la préservation de la biodiversité locale.

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir la certification Clé Verte pour l’hôtel Barceló Anfa Casablanca. Cela reflète notre engagement envers la durabilité et notre volonté de minimiser notre empreinte environnementale tout en offrant une expérience exceptionnelle à nos clients. Nous remercions notre personnel dévoué et nos précieux clients pour leur soutien dans cette démarche« , a déclaré Enrique Acrich Ecker, Directeur Général de l’hôtel.

Depuis son arrivée au Maroc en 2006, Barceló Hotel Group a investi de manière significative dans la rénovation et l’amélioration de ses propriétés tout en promouvant des pratiques respectueuses de l’environnement. La certification Clé Verte pour Barceló Anfa Casablanca est une étape importante dans cette démarche continue.