Le crédit bancaire au secteur non financier (SNF) a enregistré une progression de 2,5% en août dernier, après une croissance de 3,4% en juillet 2023, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette décélération de la progression du crédit au SNF reflète la baisse des prêts aux sociétés non financières privées de 1,4%, après une hausse de 0,9%, les crédits aux sociétés non financières publiques et aux ménages ayant connu une accélération de leur progression respectivement de 34,9% à 36,3% et de 2,4% à 2,7%, indique BAM dans son bulletin sur les statistiques monétaires du mois d’août 2023.

Par objet économique, l’évolution du concours bancaire au SNF traduit l’accentuation de la baisse des facilités de trésorerie de 4,8% après 0,8%, en lien avec le repli de celles allouées aux sociétés privées à 10,6% après 5,6%, ainsi que l’accélération des crédits à l’équipement de 5,6% à 6,1%, avec un accroissement de ceux alloués aux sociétés publiques de 13,5% et un léger ralentissement de ceux aux sociétés privées à 4,1%.

Il s’agit aussi de la stagnation des prêts à la consommation à 1% et des crédits immobiliers à 1,7%. S’agissant des créances en souffrance, leur taux de croissance est revenu de 6,4% en juillet à 6,2% en août 2023, et leur ratio au crédit s’est établi à 8,9% après 8,8%.