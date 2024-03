La production de l’énergie électrique au niveau national s’est consolidée de 9,4% en janvier 2024, poursuivant sa dynamique enregistrée le mois précédent (+10,7%), après une baisse de 6% en janvier 2023, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette évolution s’explique par la hausse de la production privée de 10,9% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 31,5%, conjuguée à la baisse de la production de l’Office National de l’Eau et de l’Electricité (ONEE) de 0,8%, après -8,3% un an plus tôt, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Concernant les échanges du secteur de l’énergie électrique avec l’extérieur, le volume importé s’est contracté de 21,8% au premier mois de 2024, après une hausse de 237% il y a une année.

Lire aussi. Adoption du projet de décret relatif à la création de l’Autorité nationale de régulation de l’électricité

Quant au volume exporté, il s’est renforcé de 308% (après -80,8%) et ce, dans un contexte d’accroissement du volume de l’énergie appelée nette de 5,8% (après +0,8%).

S’agissant de la consommation de l’énergie électrique, elle s’est améliorée de 2,8% à fin janvier 2024, après une hausse de 1,7% un an auparavant.

Cette croissance de la consommation revient au renforcement des ventes de l’énergie de basse tension de 21,1%, atténué par la baisse des ventes de l’énergie de « très haute, haute et moyenne tension, hors distributeurs » de 2,4% et de celles destinées aux distributeurs de 2,9%.