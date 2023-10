Un homme suspecté d’être l’auteur de la fusillade ayant coûté la vie à deux personnes, lundi soir dans le centre de Bruxelles, est décédé après avoir été abattu mardi matin par la police, a affirmé le parquet fédéral belge.

Le suspect a reçu une balle dans le thorax lors de son interpellation par la police dans le quartier de Verboekhoven dans la commune de Schaerbeek, en région bruxelloise, a précisé aux médias le porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Duyse.

Il n’a toutefois pas confirmé s’il s’agissait de l’auteur de l’attaque de lundi soir, à Bruxelles. « Nous ne pouvons pas encore communiquer davantage », a-t-il souligné.

La ministre belge de l’Intérieur, Annelies Verlinden, avait indiqué que le processus d’identification est en cours. Le parquet fédéral a, quant à lui, relevé qu’il existe une « forte présomption » qu’il s’agisse bien de l’auteur de l’attentat.

L’homme aurait été intercepté dans un café situé sur la place Verboekhoven après des échanges de tirs, selon des sources policières. L’arme utilisée lors de l’attaque de la veille a été retrouvée sur lui.

Deux personnes ont été tuées dans la fusillade qui s’est produite lundi soir près de la place Sainctelette, dans le centre de Bruxelles. Selon les autorités, l’assaillant, d’origine tunisienne, en séjour illégal en Belgique, portait une arme de guerre et a tiré des coups de feu sur plusieurs personnes avant de prendre la fuite.

Blocking Place Pavillon right now. Trams are stuck. People asked to leave the perimeter. #Bruxelles pic.twitter.com/djU30kb8ZI

