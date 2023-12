L'attaque au couteau a fait un mort et deux blessés ce samedi près de la tour Eiffel. • © DIMITAR DILKOFF / AFP

L’islamiste radical qui a tué un jeune touriste germano-philippin et blessé deux autres personnes à proximité de la tour Eiffel à Paris samedi soir a fait allégeance au groupe Etat islamique (Daech) dans une vidéo avant son passage à l’acte, a indiqué dimanche le procureur anti-terroriste.

S’exprimant en langue arabe dans cette vidéo, Armand R., un Franco-Iranien de 26 ans, apportait « son soutien aux jihadistes agissant dans différentes zones », a déclaré en conférence de presse Jean-François Ricard.

« Cette vidéo était notamment mise en ligne sur son compte X (ex-Twitter) », ouvert début octobre et qui comportait « de nombreuses publications sur le Hamas, Gaza et plus généralement la Palestine », selon le magistrat.

Fin octobre, sa mère « avait signalé son inquiétude », elle expliquait que « son fils se repliait sur lui-même. »

Le procureur de la République indique par ailleurs que les personnes blessées au marteau (un Français et un Britannique) ont été soignées et sont rentrées à leur domicile. Deux autres personnes qui accompagnaient l’homme tué sont « particulièrement choquées » et toujours suivies médicalement.

Lire aussi. Attaque au couteau à Paris: ce que l’on sait de l’assaillant

Le parquet national antiterroriste s’est saisi et a ouvert une enquête des chefs d' »assassinat en relation avec une entreprise terroriste », « de tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et d’ « association de malfaiteur terroriste en vue de la préparation de crime d’atteinte aux personnes ».

Armand R., un jeune français a été interpellé samedi après avoir tué un touriste germano-philippin à coups de couteau et s’en être pris armé d’un marteau à deux autres personnes, dont un Britannique près de la tour Eiffel.

Né à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, de parents réfugiés iraniens, l’homme de 26 ans avait déjà été interpellé en 2016 pour un projet d’attaque visant le quartier d’affaires de la Défense.

Alors étudiant en biologie, il avait formé le projet de rejoindre le groupe État islamique en zone irako-syrienne et entretenait des contacts avec « trois terroristes récidivistes », d’après le tribunal de Paris qui l’a jugé en mars 2018. Avant, « il n’avait jamais fait parler de lui » et n’avait aucune mention au casier judiciaire.