L’écrivain et futurologue Jacques Attali a dressé un tableau sombre du niveau de l’éducation à travers le monde, pointant du doigt l’impact des réseaux sociaux et des jeux vidéo qui favorisent la fragmentation des sociétés, samedi à Marrakech lors de la 12e édition de la conférence internationale « The Atlantic Dialogues ».

Tout comme les autres participants à un panel de cette 12e édition de la conférence internationale « The Atlantic Dialogues », Attali a appelé à réorienter le système éducatif vers l’enseignement des sciences humaines et fondamentales pour endiguer l’impact de la révolution numérique sur la société.

Intervenant lors d’un panel sur le thème « Les compétences de demain : Comment façonner le système éducatif ?”, l’écrivain et futurologue a dressé un tableau sombre du niveau de l’éducation à travers le monde, pointant du doigt l’impact des réseaux sociaux et des jeux vidéo qui favorisent la fragmentation des sociétés.

Il a également déploré la baisse des financements et des investissements dans le secteur éducatif, notant que de plus en plus de pays, notamment en Afrique, préfèrent consacrer leurs revenus au recouvrement de la dette plutôt que l’éducation.

« Cette situation, a dit Attali, fait que pour la première fois de l’histoire, ce que nous apprenons à l’école n’a rien à voir avec les métiers que nous pratiquons », ajoutant que des crises comme la pandémie de Covid-19, qui ont écarté les élèves des bancs de l’école, favorisent à leur tour l’obscurantisme et le fanatisme.

« Resource mobilization challenges & a shortage of qualified professionals, contribute to the erosion of educational standards. The adaptation of schools to meet the needs of the #economy is notably low, but it should be a central focus in discussions about educational reforms. » pic.twitter.com/yTvkIoiKGi — Policy Center for the New South (@PolicyCenterNS) December 16, 2023

Dans cette veine, le professeur de relations internationales à l’Université Georgetown à Washington, Charles Kupchan, a indiqué que les systèmes éducatifs sont des acteurs essentiels de la cohésion et de l’identité nationales.

« Nous vivons aujourd’hui dans des sociétés qui se fragmentent, en partie à cause des réseaux sociaux », a-t-il relevé, préconisant de « veiller à ce que nos systèmes d’éducation publique contribuent à la cohésion sociale et à l’identité commune ».

Against the backdrop of the ongoing #digital revolution and technological advances, the #labormarket is facing imminent challenges and disruptions, with around 50% of tasks expected to be automated by 2030. Thread 👇 pic.twitter.com/s2YnQycOms — Policy Center for the New South (@PolicyCenterNS) December 16, 2023

Le professeur américain a ainsi exhorté les décideurs politiques à mettre l’accent sur l’enseignement des valeurs civiques à même de créer des citoyens responsables.

A cet égard, il a appelé à une réforme des systèmes éducatifs, qui favorisent les sciences, la technologie et les mathématiques (STEM) au détriment des sciences humaines et des lettres.

Lire aussi: Crise de l’éducation nationale: le dialogue se poursuit, assure Baitas

Pour Kupchan, seule une éducation équilibrée peut servir de rempart face à la désinformation et l’impact attendu de l’Intelligence artificielle sur l’avenir de l’humanité.

« Teaching history is crucial, as, without an understanding of the past, progress becomes challenging. #AI, a product of historical #data and knowledge, highlights the importance of leveraging the past to forecast and make informed decisions for the future. » @jattali #AD2023 pic.twitter.com/lNfsF3CDZ2 — Policy Center for the New South (@PolicyCenterNS) December 16, 2023

Placée sous patronage royal, la 12e édition de la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South « The Atlantic Dialogues » est axée sur le thème « A More Assertive Atlantic: Its Meaning for the World » (Un Atlantique plus affirmé : sa signification pour le monde).

Cette édition rassemble plus de 400 invités issus de 80 nationalités différentes du bassin atlantique pour discuter une variété de sujets économiques et géopolitiques, reflétant les mutations d’un Atlantique élargi et plus intégré à travers des échanges francs, informels et factuellement informés, favorisant des discussions susceptibles de déboucher sur des actions concrètes.