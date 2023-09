Une enquête « miroir » à l’enquête du parquet d’Oujda pour déterminer les circonstances de la mort de deux vacanciers, dont un Franco-Marocain, tués par des tirs des garde-côtes algériens, a été ouverte en France, a indiqué lundi le parquet de Paris.

Cette enquête, pendante à l’enquête marocaine, a été ouverte pour homicide volontaire et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris, a précisé le parquet.

Elle doit permettre notamment d’avoir un cadre juridique pour recueillir des éléments.

De leur côté, les avocats des familles des deux victimes ont annoncé dimanche le dépôt d’une plainte à Paris pour « assassinat aggravé, tentative d’assassinat aggravé, détournement de navire et non-assistance à personne en danger ».

Elle devrait être déposée mardi, a précisé à l’AFP l’un des avocats Me Hakim Chergui.

Selon le témoignage d’un Franco-Marocain de 33 ans, Mohamed Kissi, quatre vacanciers, dont lui-même, se sont égarés en mer lors d’une sortie en jet-ski le 29 août. Partis de la plage de Saïdia (nord-est du Maroc), à la frontière de l’Algérie, ils ont été rejoints par un bateau des garde-côtes algériens, qui ont tiré sur eux, a-t-il raconté.

Son frère Bilal Kissi, commerçant franco-marocain de 29 ans et père de deux jeunes enfants, et son cousin Abdelali Mechouar (ou Mchiouer), commerçant de 40 ans vivant en France et père d’un enfant de 5 ans, ont été tués.

Un ami, Smaïl Snabé, franco-marocain, a été arrêté par les garde-côtes algériens. Mohamed Kissi a, lui, été secouru par la Marine marocaine.

Le parquet d’Oujda, ville du nord-est marocain limitrophe de l’Algérie, a ordonné le lendemain l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances « d’un incident violent en mer », selon une source judiciaire à l’agence marocaine MAP.

Dimanche, le ministère de la Défense algérien a reconnu sa responsabilité en affirmant que les garde-côtes avaient intercepté « trois jet-skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales ».

Malgré « un avertissement sonore » et des sommations verbales, « les mis en cause ont refusé d’obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manoeuvres dangereuses », selon le ministère.

Après plusieurs « tirs de sommation », « des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s’immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite », a ajouté le ministère, rappelant l' »activité accrue de bandes de narcotrafic et du crime organisé » dans cette zone frontalière.