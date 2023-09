Le ministère algérien de la Défense a reconnu sa responsabilité dans l’assassinat de deux jet-skieurs franco-marocains par balles réelles en mer, mardi dernier, après qu’ils soient entrés par erreur, avec trois autres personnes, dans les eaux territoriales algériennes dans la zone maritime entre le port les villes côtières de Saïdia et Marsa Ben M’hidi.

Dans une première réaction officielle algérienne concernant ce massacre qui fait la Une des médias à travers le monde, le ministère de la Défense nationale algérien a sorti sa version des faits –qui a déjà été démentie par l’un des survivants–.

Selon le communiqué officiel dudit ministère «une patrouille d’une unité des Gardes-côtes de sécurisation et de contrôle» au niveau des «eaux territoriales, relavant de la façade maritime ouest/2ème RM, a intercepté, dans la soirée du mardi 29 août 2023 à 19h47 trois jet-ski ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales».

Jusque là, le ministère n’a fait que rapporter les faits avant de céder à la propagande.

C’est le cas quand il prétend que les gardes-côtes auteurs du massacre ont «lancé un avertissement sonore et ont sommés les jet-skieurs de s’arrêter à plusieurs reprises et que «les mis en cause ont refusé d’obtempérer et ont pris la fuite –avec des jet-ski à court d’essence, ndlr– en effectuant des manœuvres dangereuses».

Pis, le ministère de la Défense, qui a pris le rôle de celui des Affaires étrangères, est allé plus loin en alléguant que «devant l’obstination des passagers desdits jet-ski –en détresse, faut-il le souligner ndrl–, les personnels des Garte-côtes ont procédé à des tirs de sommation».

Un autre mensonge déjà réfuté par l’un des survivants, le frère aîné de Bilal Kissi, Mohammed Kissi qui a affirmé que l’un des gardes-côtes algériens leur montrait la direction des eaux territoriales marocaines avant que les tirs à balles réelles ne commencent.

De mal en pis, le ministère affirme qu’ «après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés, contraignant un des jet-ski à s’immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite».

Et de poursuivre dans le même communiqué que « mercredi 30 août 2023 à 17h00, et lors d’une autre patrouille des Gardes-côtes, un cadavre de sexe masculin non-identifié a été repêché, présentant un impact de balle par arme à feu. Le cadavre a été ensuite transféré vers la morgue de polyclinique de Marsa Ben M’hidi à Tlemcen».

Après avoir reconnu sa responsabilité directe dans la mort des jet-skieurs marocains, possédant également la nationalité française, le ministère de la Défense algérien se montre soucieux de son image en appelant «les utilisateurs des réseaux sociaux à ne pas prêter attention aux fausses informations qui circulent et visent à nuire à l’image honorable de l’Armée Nationale Populaire».