Face à l’océan, sur la corniche de Casablanca, AnfaPlace Living Resort émerge comme une perle d’architecture et de luxe, redéfinissant l’expérience résidentielle dans la métropole. Ce complexe exceptionnel, conçu par le renommé cabinet Foster & Partners, est un symbole d’innovation et d’exclusivité. Entre sa proximité avec la majestueuse Mosquée Hassan II la beauté des rivages d’Ain Diab et son accès direct à la plage, AnfaPlace, offre un cadre de vie sans pareil.



AnfaPlace Living Resort n’est pas seulement un lieu de résidence ; c’est un centre vibrant de vie, de commerce et de loisirs. Avec des appartements luxueux offrant une vue imprenable sur l’Atlantique, le complexe invite à une vie de rêve. Les résidents bénéficient d’un accès privilégié à un centre commercial de 36,000 m², un centre d’affaires ultramoderne, et à l’hôtel Four Seasons, enrichissant ainsi leur quotidien par un luxe accessible.

Des appartement modernes et raffinés

Chaque appartement à AnfaPlace est conçu avec une attention méticuleuse aux détails, offrant un cadre de vie de prestige face à l’océan. Les habitations, disponibles en plusieurs configurations garantissant un espace généreux pour chaque style de vie. : 77 m2 (Salon + 1 ch) ; 137 M2 (Salon + 2 ch) ; 190 m2 (Salon + 3 ch).

Les appartements combinent élégance et fonctionnalité, avec de grandes baies vitrées pour maximiser la lumière naturelle et les vues spectaculaires sur la mer. Chaque unité est dotée de finitions haut de gamme, des équipements modernes dans les cuisines et les salles de bains, et des boiseries élégantes pour une touche de chaleur et de luxe.

Les résidents bénéficient également de terrasses spacieuses, idéales pour se détendre et profiter du panorama et de l’ambiance balnéaire. En termes d’aménagements, chaque appartement est équipé de systèmes de climatisation et de chauffage de pointe, d’une isolation phonique supérieure, ainsi que d’une sécurité renforcée avec notamment une surveillance vidéo permanente.

Des avantages exclusifs

Vivre à AnfaPlace signifie également bénéficier d’une gamme complète de services haut de gamme. Les résidents peuvent profiter de la plage, d’un spa, d’une salle de fitness moderne, et de multiples espaces verts et aires de jeux pour enfants. La sécurité y est assurée 24/7, garantissant une tranquillité d’esprit inégalée pour tous ses habitants.

AnfaPlace Living Resort est plus qu’un projet résidentiel moderne et séduisant ; c’est aussi une opportunité d’investissement dans l’une des zones les plus dynamiques de Casablanca.

Avec des promesses de rendement locatif attrayant et une valeur patrimoniale qui s’apprécie avec le temps, AnfaPlace Living Resort s’impose comme un choix privilégié pour les acheteurs et les investisseurs avisés.



