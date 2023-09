Dominant la célèbre Corniche de Casablanca, ANFAPLACE Living Resort est un joyau d’architecture et de luxe. Ce complexe immobilier hors normes propose une résidence haut de gamme, des espaces de loisirs, des commerces et des bureaux. Ici, douceur marine, confort et prestige se mêlent pour offrir une expérience de vie inégalée.

Un emplacement de rêve

ANFAPLACE Living Resort est un point de repère incontournable sur la côte de Casablanca. Conçu par FOSTER & PARTNERS, ce complexe polyvalent comprend un centre commercial, un centre d’affaires, un club privé, une résidence touristique et un hôtel Four Seasons. Niché entre la grande Mosquée Hassan II et la plage d’Ain Diab, il offre un cadre de vie inspirant, unique en son genre.



Des appartements luxueux

À ANFAPLACE Living Resort, réalisez le rêve d’une vie nouvelle. Imaginez-vous face à la mer, admirant la côte ensoleillée de Casablanca depuis votre terrasse. Profitez de la tranquillité de votre appartement luxueux, loin de l’agitation de la ville. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main, entre mer et commerces.

Des appartements d’exception

ANFAPLACE Living Resort propose des appartements luxueux pour tous les goûts. De 118 à 196m², ces deux ou trois chambres offrent de grands espaces ensoleillés, des salles de bains spacieuses et une cuisine bien équipée. Les matériaux de première qualité, comme le bois noble, ajoutent à l’atmosphère de luxe et de confort. De plus, la résidence est sécurisée 24/7 pour assurer la tranquillité des résidents.



Une variété de services

ANFAPLACE Living Resort offre bien plus qu’un simple logement. Profitez de l’accès direct à la plage d’Anfa Place, au centre commercial, au centre d’affaires et à l’hôtel Four Seasons de Casablanca. Les résidents peuvent également profiter d’une piscine, d’un spa, d’une salle de fitness et de plusieurs aires de jeux pour enfants. Des commerces de proximité et des restaurants sont également disponibles, faisant d’ANFAPLACE Living Resort, « The PLACE TO LIVE ».

Le projet ANFAPLACE Living Resort est l’œuvre du groupe INVERAVANTE, reconnu pour son engagement envers l’excellence et l’innovation. La conception architecturale est signée FOSTER & PARTNERS, célèbre pour ses créations durables et emblématiques.

Les appartements, allant de deux chambres + salon à trois chambres + double salon, sont disponibles à partir de 3.000.000 DH. Pour plus d’informations, consultez le site web du projet : https://www.anfaplace.com/ ou contactez : [email protected]



