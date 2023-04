Trois jours après son élimination en Ligue des champions contre Manchester City, rien ne va plus au Bayern Munich, désormais en danger en Bundesliga après sa quatrième défaite de la saison en Bundesliga samedi à Mayence (3-1), à cinq journées de la fin du championnat.

Arrivé sur le banc du Bayern fin mars, Thomas Tuchel affiche désormais un bilan toutes compétitions confondues de trois défaites, deux matches nuls pour seulement deux victoires, alors que les Munichois jusque-là n’avaient perdu que trois rencontres, toutes en Bundesliga (à Augsbourg, Moenchengladbach et Leverkusen), dans les trois premiers quarts de la saison.

Eliminé de la Ligue des champions et de la Coupe d’Allemagne, le Bayern n’a plus que la Bundesliga pour sauver sa saison et éviter une année sans trophée, ce qui n’est plus arrivé dans l’histoire du club bavarois depuis 2011.

Hasan Salihamidzic et Oliver Kahn, qui ont pris la lourde décision fin mars de se séparer de l’entraîneur Julian Nagelsmann alors que l’équipe pouvait encore réaliser un triplé, sont désormais en plein centre des critiques des supporters du Bayern.

Avec cette défaite, les Munichois n’ont plus leur destin entre leurs mains, car si Dortmund remporte ses six derniers matches de la saison, les Jaunes et Noirs du BVB seront champions pour la première fois depuis 2012. A l’époque, Dortmund était entraîné par Jürgen Klopp.

Le Bayern, décuple champion d’Allemagne en titre, reste provisoirement en tête de la Bundesliga avec 59 points après 29 journées (sur 34), mais se trouve sous la menace du Borussia Dortmund (57 pts) qui reçoit l’Eintracht Francfort samedi en début de soirée (18h30) et peut reprendre les commandes en cas de victoire.

La semaine dernière, le Borussia avait laissé passer une première occasion de revenir à égalité avec le Bayern, tenu en échec par Hoffenheim sur sa pelouse de l’Allianz Arena. Mais à Stuttgart, Dortmund avait dilapidé une avance de deux buts pour céder le match nul dans le temps additionnel (3-3).

Après avoir ouvert le score en première période sur un but de la tête de Sadio Mané (29e minute), le Bayern a totalement coulé en l’espace de 15 minutes en seconde période, sous le regard médusé de ses dirigeants, le président Herbert Hainer, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le président du directoire Oliver Kahn, présents en tribune.

Mayence a rejoint le Bayern au score sur une réalisation de Ludovic Ajorque, le sixième but de la recrue hivernale en provenance de Strasbourg, à la 65e minute, profitant d’une grosse faute de main de Yann Sommer dans les buts munichois.

Huit minutes plus tard, Leandro Guerreiro a donné l’avantage à Mayence, avant que Aaron Martin ne scelle le sort de la rencontre à la 79e minute.

« C’est la troisième fois que l’on donne un match après avoir mené au score. On fait trop de fautes dans notre jeu actuellement, moi aussi. En seconde période, on avait une ou deux situations pour marquer et puis il y a 3-1 », a pesté le capitaine munichois Thomas Müller au micro du diffuseur Sky Sports.

« On n’avait plus la force et l’énergie pour revenir. Le troisième but nous brisé. On est assommés », a ajouté l’attaquant du Bayern. « Je suis désemparé par rapport à cette situation. Certaines choses fonctionnent. On prend les commandes, mais on n’a pas le contrôle, on n’y est pas en ce moment. »

« Les objectifs du club peuvent être manqués, pas les valeurs du club », avaient pesté les ultras de la Südkurve de l’Allianz Arena après l’élimination en Ligue des champions, en référence à l’argumentaire développé par le duo Kahn/Salihamidzic pour justifier la mise à l’écart de Nagelsmann, toujours sous contrat au Bayern.