De fortes averses orageuses avec grêle locale (15 à 30 mm) et des rafales de vent sont prévues, ce lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ce phénomène, prévu de 15h à 23h, concerne les provinces de Khouribga, Fqih Ben Salah, Khenifra, Al Haouz, Marrakech, Rehamna et El Kelaa des Sraghna, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange.

Le temps sera chaud à localement très chaud sur le Souss, l’intérieur des provinces du Sud, les plaines intérieures nord et centre, le Saïs et le Sud-Est.

– Ondées et orages sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions ouest avoisinantes, le Rif et les plateaux de phosphate.

– Ciel passagèrement nuageux sur l’Anti-Atlas, le Sud-Est et le nord-est des provinces du Sud.

– Formations brumeuses locales près des côtes.

– Chasse-poussières sur le Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 14/20°C sur l’Atlas et les Hauts Plateaux orientaux, de 30/36°C sur les plaines de Tadla, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur du Sud et 21/29°C partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse sur les plaines atlantiques et l’ouest des provinces du Sud et peu variables partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Mehdia, agitée à forte entre Jorf et Agadir et peu agitée à agitée ailleurs, prévoit Météo Maroc.