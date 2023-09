Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération par intérim, José Manuel Albares, a salué le « succès » de la « feuille de route » convenue entre l’Espagne et le Maroc, assurant qu’il « va se poursuivre ».

« Une feuille de route est un processus, un engagement à long terme entre les deux pays », a souligné Albares dans un entretien à l’agence de presse espagnole « Europa Press« , publié dimanche.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie espagnole a mis en exergue les « bons résultats » de la nouvelle étape des relations entre les deux pays.

A cet égard, Albares a mis en avant la diminution du nombre d’immigrants arrivant sur les côtes espagnoles par rapport à l’Italie ou à la Grèce, « les chiffres du commerce qui continuent de croître de manière exponentielle mois après mois » et « l’extraordinaire coopération dans la lutte contre le terrorisme ».

« Tout cela nous montre que cette feuille de route a été un succès et qu’elle va se poursuivre », a-t-il martelé.

« Le Maroc n’est pas responsable de la ruée migratoire vers les Canaries »

Interrogé sur la question migratoire, notamment, l’augmentation des arrivées de bateaux ces dernières semaines vers les îles Canaries, le ministre a défendu que « cela n’a rien à voir avec le Maroc mais avec une instabilité que l’on retrouve plus largement dans la bande sahélienne et vient donc de ces côtes ».

Cependant, il a souligné que « l’étanchéité absolue, l’arrivée de zéro immigrant irrégulier n’est pas possible »

mais si l’on compare l’augmentation des arrivées de 305% dans le cas de l’Italie et de 95% dans le cas de

la Grèce, « on voit que l’Espagne a de très bons partenaires et un très bon partenariat avec l’Afrique de

l’Ouest également. »

Concernant l’instabilité naissante au Sénégal, pays d’origine d’un bon nombre de bateaux qui arrivent aux

îles Canaries ou qui sont interceptés ces dernières semaines, Albares a reconnu qu’il s’agit d’un « partenaire stratégique pour l’Espagne » situé dans des « zones compliquées » comme le Sahel et le Golfe de Guinée. « Ce que nous devons faire, c’est aider le Sénégal à maintenir cette stabilité et cette démocratie », a-t-il déclaré.

Albares a également relevé que les relations de coopération avec le Maroc constituent un modèle à suivre par les « pays voisins ».

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a souligné récemment que le Maroc demeure la »première priorité » de la politique extérieure espagnole.