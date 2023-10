Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mardi à Bruxelles, avec la Présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Les deux parties ont insisté sur la solidité des relations entre le Royaume et l’Union européenne et examiné les moyens de renforcement du partenariat stratégique qui les lie, notamment dans le contexte actuel.

Good meeting with Moroccan Head of Government Aziz Akhannouch.

We discussed how to strengthen further the 🇪🇺🇲🇦 partnership.

The EU will contribute to reconstruction and economic development after the earthquake.

We also discussed the regional situation, following the Hamas… pic.twitter.com/znV2mhA7mB

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 10, 2023