Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu, ce mardi 7 mai à Rabat, le Directeur général de l’Organisation Internationale du Travail, Gilbert Houngbo, dans le cadre de sa première visite au Maroc depuis son accession à la direction générale de l’OIT.

Lors de cet entretien, marqué par la présence du ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, du Travail et des Compétences, Younes Sekkouri, le chef du gouvernement a passé en revue les réformes que connait le Royaume sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment aux plans de la protection sociale, de la mise en œuvre de chantiers structurants, de la promotion de l’emploi productif et de la création d’opportunités d’emploi décent.

A cette occasion, Aziz Akhannouch a également souligné que le Royaume a, au cours des deux dernières années, institutionnalisé le dialogue social et l’a transformé en un mécanisme de réforme, soulignant le succès du gouvernement, en collaboration avec les centrales syndicales les associations à conclure récemment l’accord de la session d’avril 2024, lequel revêt une grande importance en termes d’amélioration des revenus des fonctionnaires et salariés et de mise en chantier de plusieurs réformes et législations liées au travail, t ce, en conformité avec les dispositions de la Constitution et avec la législation internationale dans ce domaine et dans le cadre d’une approche participative avec les partenaires sociaux et économiques.

De son côté, Gilbert Houngbo a affirmé par la même occasion que les priorités du gouvernement du Royaume rejoignent celles établies par l’Organisation Internationale du Travail, précisant que cette rencontre a été l’occasion de prendre connaissance des chantiers majeurs initiés par le gouvernement au cours des 30 derniers mois et de débattre des projets futurs du gouvernement, à l’instar de la réforme des caisses de retraite et l’actualisation des législations relatives au travail.

Par ailleurs, les deux responsables ont abordé les objectifs de l’Organisation des Nations Unies pour le développement durable relatifs à la création d’opportunités de travail décent, à la garantie de la santé et de la sécurité, à la lutte contre la violence et la discrimination sur les lieux de travail, en plus de l’évaluation de la mise en œuvre des normes internationales adoptées par le Royaume.