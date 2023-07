Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a mis en exergue, lundi à Rabat, l’importance du rôle des chambres professionnelles dans la réussite du grand chantier de généralisation de la protection sociale.

Dans une allocution lue en son nom par le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors de la séance inaugurale du Forum parlementaire des chambres professionnelles placé sous le thème “Les chambres professionnelles et les enjeux de la promotion de l’investissement”, Akhannouch a rappelé les orientales royales prônant la mise en place d’une nouvelle vision pour la promotion du rôle des chambres professionnelles, laquelle vise à les associer, en fonction de leurs activités, au développement des plans et choix stratégiques, tant au niveau national, que régional, provincial et local.

Et d’ajouter que l’existence des chambres professionnelles au Maroc est essentielle, de par leurs rôles consultatifs et représentatifs dans un ensemble d’institutions publiques, ainsi que leur capacité de formuler des perspectives, études et propositions de loi, en plus de leur contribution à la création d’un climat des affaires, notant, à cet égard, que le gouvernement est bien conscient des défis auxquels sont confrontés les investissements dans le Royaume.

« Le gouvernement a élaboré des solutions pratiques, réalistes et efficaces pour faire face aux différents défis, conformément à un plan cohérent imprégné des directives Royales et conforme au programme gouvernemental, afin de répondre aux besoins du Maroc en matière d’investissement à court, moyen et long terme », a-t-il soutenu.

Il a relevé l’importance, à l’heure actuelle, de réorienter les politiques publiques et d’élaborer un nouveau système pour l’économie nationale résistant aux aléas et à l’origine d’un développement plus inclusif, dans lequel, l’investissement public sera, dans un premier temps, le levier de l’investissement privé, pour ensuite faire de ce dernier le principal moteur du développement.

Lire aussi. Vidéo. Akhannouch voit les trois prochaines années avec optimisme

Akhannouch a, en outre, fait savoir qu’à travers le renforcement de l’investissement public, le gouvernement vise à consolider les fondements de l’État social, en investissant dans le capital humain via la poursuite des efforts en matière d’investissement dans le secteur de la santé, ainsi que la réforme de l’école publique, ajoutant que le budget alloué à ces deux secteurs constitue près du tiers du budget pour l’année 2023.

Conscient du rôle de levier que l’investissement public peut jouer en faveur de l’investissement privé, le gouvernement vise à adapter la politique de l’État en matière d’investissement avec les transformations institutionnelles, économiques, sociales, environnementales et technologiques, en plus d’inverser la répartition actuelle de l’effort d’investissement pour que l’investissement privé, qui ne constitue qu’un tiers de l’investissement total, atteigne les deux tiers à l’horizon 2035, a-t-il soutenu.

Nouvelle vision

Parallèlement, Akhannouch a précisé que le gouvernement a veillé à l’activation du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, afin de consolider la position du Royaume comme destination privilégiée des investissements au niveau régional et international, poursuivant qu’un ensemble de procédures et de mesures ont été prises en vue de la réussite de ce chantier, d’où la mise en place d’une nouvelle vision de l’action du Fonds à travers l’identification des domaines d’intervention prioritaires et l’allocation de 45 milliards de dirhams pour le financement de ses activités.

Après avoir rappelé le discours de le roi, à l’ouverture de l’actuelle session parlementaire, Akhannouch a affirmé que le gouvernement a fait preuve d’audace et d’efficacité dans la réalisation de la nouvelle Charte de l’Investissement, et ce neuf mois seulement après son installation, selon une approche participative et de convergence, avec toutes les composantes du gouvernement et les acteurs économiques, et “dans l’esprit de l’intérêt suprême du pays, loin de la logique de la majorité et de l’opposition”.