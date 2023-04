Les prisonniers seront autorisés à recevoir les paniers-repas de la part de leurs familles et proches lors de la période de l’Aid Al-Fitr selon un calendrier défini par la direction de l’établissement pénitentiaire

À l’occasion d’Aïd Al-Fitr, les détenus seront autorisés à recevoir des paniers de denrées alimentaires de la part de leurs proches selon un calendrier défini par la direction de l’établissement pénitentiaire, a annoncé ce mardi 18 avril 2023, la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).

Les familles et proches des détenus pourront ainsi ramener des denrées alimentaires aux détenus dès le lendemain d’Aïd Al-Fitr et ce pendant une semaine. Les établissements pénitentiaires offriront toutes les facilités nécessaires à leurs pensionnaires afin de contacter leurs familles et les informer de la date programmée et des conditions requises pour introduire lesdits paniers, a explique le communiqué.

La Délégation générale a invité les familles des détenus à «s’engager à faciliter toutes les facilités nécessaires à leurs pensionnaires afin de contacter leurs familles et les informer de la date programmée et des conditions requises pour introduire lesdits paniers», ajoute la même source.