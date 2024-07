Maroc: 20 mesures pour dépasser la crise de l’emploi ; Gaz butane: l’autonomie nationale passe à plus de 40 jours ; Enseignement: Benmoussa rencontre les syndicats ; Effets secondaires du vaccin AstraZeneka ; Ecoles privées: augmentation des frais de scolarité ; Le Maroc lance sa première carte archéologique ; Des influenceurs devant la justice… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

L’Opinion

Alliance des Economistes Istiqlaliens (AEI): 20 mesures pour dépasser la crise de l’emploi

Fin juin, le trio gouvernemental a annoncé qu’il hissera la problématique du chômage en priorité nationale durant le reste du mandat du gouvernement. Une démarche qui s’impose du moment que le taux de chômage est passé de 12,9% à 13,7% au niveau national. Dans cette perspective, l’Alliance des Economistes Istiqlaliens (AEI), force de proposition du Parti de l’Istiqlal, a listé une vingtaine de recommandations à caractère transversal, territorial et sectoriel, pour réduire le chômage à court terme et créer massivement des emplois à moyen terme. Fonds de Solidarité des Générations, flexibilité sociale, « Startup Stations » régionales… recettes des Istiqlaliens pour stimuler l’emploi.

Le Matin

Gaz butane: nouvelle unité de stockage à Mohammedia, l’autonomie nationale passe à plus de 40 jours

La Société Marocaine de Stockage (SOMAS) a inauguré, vendredi, sa quatrième cavité de stockage de gaz butane à Sidi Larbi (commune rurale de Sidi Moussa Ben Ali, Mohammedia), en présence notamment de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali. Selon les données communiquées par la société à cette occasion, la nouvelle cavité, qui a mobilisé un investissement de 400 millions de dirhams (MDH), porte la capacité totale de stockage de la SOMAS à 310.000 tonnes, soit une augmentation de plus de 55%. Cette expansion stratégique répond à la demande croissante du marché et augmente l’autonomie nationale en gaz butane à plus de 40 jours. « Cet accomplissement témoigne des efforts déployés par la SOMAS pour le développement du secteur énergétique national », a souligné Mme Benali, dans une allocution à cette occasion, y voyant une réalisation qui cadre parfaitement avec la politique gouvernementale visant à renforcer les capacités de stockage des produits énergétiques, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les Inspirations éco

Recettes fiscales spontanées: trajectoire ascendante malgré les turbulences

La Direction générale des impôts (DGI) a connu une performance notable en matière de recettes fiscales spontanées au cours des quatre dernières années, malgré les défis économiques liés à la pandémie de Covid-19. Les chiffres révélés dans les rapports d’activité de la DGI pour 2020, 2021, 2022 et 2023 témoignent d’une évolution positive des recettes spontanées, démontrant ainsi l’efficacité des mesures prises par l’administration fiscale pour promouvoir la conformité volontaire et lutter contre la non conformité. Malgré les répercussions des crises successives et multiformes, les recettes fiscales spontanées au Maroc ont connu une croissance remarquable entre 2020 et 2023, passant de 148,8 milliards de dirhams en 2020 à 194,97 milliards en 2023, soit une augmentation de près de 31%.

Al Bayane

Dialogue social dans le secteur de l’enseignement: Benmoussa tient une réunion avec les syndicats les plus représentatifs

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a présidé, vendredi à Rabat, la réunion du haut comité de suivi du dialogue social sectoriel avec les représentants des cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement. La réunion s’est déroulée en présence du vice-secrétaire général de l’Union nationale de l’enseignement, Mohamed Khafifi, du secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement, Younes Firachine, du secrétaire général de la Fédération libre de l’enseignement, Youssef Allakouch, du secrétaire général de la Fédération nationale de l’éducation, Abdellah Ghmimat et du secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement, Sadik Rghioui.

Al Ahdath Almaghribia

Le ministre de la Santé s’explique sur les effets secondaires du vaccin AstraZeneca

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a indiqué que 13.542 personnes, sur les 9 millions de Marocains ayant reçu le vaccin AstraZeneca, ont déclaré avoir subi différents effets secondaires. Le nombre global des cas d’effets secondaires liés à ce vaccin a atteint 54.423 cas, dont 211 ont été jugés graves, a-t-il relevé. Répondant à une question écrite présentée par le groupement parlementaire du PJD à la Chambre des représentants, le ministre a fait savoir que son Département avait mis en place un système de suivi quotidien des malades et assuré une prise en charge gratuite aux personnes ayant déclaré avoir subi des effets secondaires classifiés comme graves. Et d’ajouter que ces effets sont un phénomène normal qui peut surgir parfois lorsque le système immunitaire réagit à l’injection des vaccins dans le sang en entraînant un fort flot sanguin pour stimuler l’action des cellules immunitaires.

Assahra Almaghribia

Le gouvernement renvoie le projet de loi sur la grève au Parlement

La commission des secteurs sociaux devrait entamer mardi l’examen du projet de loi organique relative à la détermination des conditions et modalités d’exercice du droit de grève, soumis au Parlement depuis 2016. La commission n’a pas été en mesure de fixer un calendrier pour son examen et son approbation, en raison de l’absence de compromis entre les composantes du Parlement sur son contenu. La programmation de la discussion du projet de cette loi organique controversée intervient après que le Chef de gouvernement a souligné, devant la Chambre des Conseillers, qu’il « n’est plus acceptable que le Royaume, qui a accumulé un parcours démocratique exemplaire, reste sans une loi organique encadrant l’exercice du droit de grève ». Plus de 60 ans depuis la consécration constitutionnelle du droit de grève, et pour surmonter l’impasse qui a marqué le débat sur l’organisation de l’exercice du droit de grève, le gouvernement a décidé de réinscrire la loi organique sur la grève parmi les priorités du nouveau round de dialogue social et de soumettre son contenu à l’institution législative cette année, a-t-il dit.

Al Massae

Des écoles privées annoncent une augmentation des frais de scolarité

A l’occasion de la prochaine rentrée scolaire, plusieurs écoles d’enseignement privé ont informé les parents d’élèves de l’augmentation des frais d’inscription oscillant entre 200 et 400 dirhams. La décision a suscité le mécontentement des parents, étant donné que ces augmentations sont devenues presque constantes et ne tiennent pas compte de la situation des familles qui sont confrontées à la hausse de prix. Bien que l’Alliance de l’enseignement privé au Maroc justifie la majoration proposée par les prestations offertes, outre le consentement mutuel entre l’établissement et les parents, ces derniers estiment que ces augmentations sont aléatoires et ne prennent pas en considération les conditions des familles. Ces dernières années, le problème des frais d’inscription et des mensualités est devenu une source de controverses et de conflits entre les familles des élèves et les écoles privées, en l’absence de tout contrôle de la part des autorités de tutelle.

Al Ittihad Alichtiraki

DGAPR: Mouvement de mutation des directeurs de 28 établissements pénitentiaires

La Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé avoir procédé à un mouvement de mutation des directeurs de 28 établissements pénitentiaires. Selon un communiqué de la DGAPR, ce mouvement de mutation « s’inscrit dans le cadre des efforts continus pour atteindre un rendement efficace en amorçant une nouvelle dynamique dans la gestion des affaires de la population carcérale, tout en veillant, dans la mesure du possible, à assurer la stabilité sociale des responsables ». Cette opération vise également à permettre à de nouvelles compétences d’assumer des responsabilités et de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie de la DGAPR, qui a pour objectif « de consacrer la vocation de qualification et de réinsertion de l’établissement pénitentiaire au sein de la société, ainsi que son rôle sécuritaire consistant à garantir la sûreté des détenus et des personnes et à préserver l’ordre public ».

Bayane Al Yaoum

Création de deux programmes pour le renouvellement des véhicules destinés aux services de transport public

Le ministère du Transport et de la Logistique informe les professionnels du transport routier qu’au cours des exercices 2024, 2025 et 2026, il a été procédé à la création d’un programme de renouvellement des véhicules destinés aux services de transport public en commun pour les voyageurs par bus, dans le cadre du programme « Safe Bus » et d’un programme de renouvellement du parc de transport routier pour les services de transport public en commun en faveur des personnes en milieu rural et de transport routier de marchandises pour compte d’autrui. Dans un communiqué, l’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a fait savoir que le lancement des deux programmes sera donné en 2024 via le portail électronique « tajdid-hadira.narsa.gov.ma » et se déroulera sur deux phases.

Rissalat Al Oumma

Le ministère de la Culture lance la première carte archéologique nationale

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé, vendredi, avoir établi, en partenariat avec l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), la première carte archéologique nationale, dans le cadre de l’inventaire du patrimoine culturel national, sa préservation et pour une meilleure gestion des monuments et des sites archéologiques. Il s’agit d’un recueil des sites archéologiques connus ou déjà publiés selon les données fournies par l’Institut national des sciences de l’Archéologie et du Patrimoine et la Direction du Patrimoine culturel, indique le ministère dans un communiqué. La carte comporte actuellement une série de sites déjà publiés dans les régions de Dakhla, d’Essaouira, de Casablanca, de Rabat-Salé-Kénitra, d’Asilah et de l’Oriental, précise le communiqué, notant qu’elle va prochainement inclure des sites archéologiques des régions de Tan Tan, Zagora, Tamanart, Rehamna et Béni Mellal-Khénifra.

Al Akhbar

La publicité de produits médicaux traîne des influenceurs en justice

La publication par certains influenceurs de publicités sur les réseaux sociaux de produits médicaux a suscité la colère auprès des professionnels. Le syndicat professionnel national des opticiens a déposé une plainte auprès des autorités judiciaires au sujet de ce qu’elle a qualifié de graves violations au niveau de la commercialisation illégale sur les réseaux sociaux de produits médicaux par un groupe de personnes appelés “influenceurs”. Le Syndicat a souligné, dans la plainte déposée auprès du Procureur du Roi près du Tribunal de première instance de Salé, que certains “influenceurs” ont tenté d’usurper l’identité d’opticien sur les réseaux sociaux, profession régie par la loi et pratiquée selon des normes juridiques claires, alertant sur les dangers de la commercialisation aléatoire et illégale de ces produits médicaux sur la santé oculaire des Marocains.