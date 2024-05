Une panoplie d’événements culturels et divertissants sont à découvrir ce weekend à Casablanca, des programmes alternant expositions d’art, rencontres littéraires, balades, pièces théâtrales et autres activités passionnantes pour profiter d’une fin de semaine exceptionnelle et échapper à la monotonie.

JOSMAN en concert à Casablanca

L’événement phare est l’arrivée à Casablanca du rappeur et producteur français, Josman, pour une représentation unique. Ce jeune artiste donne rendez-vous au public casablancais, ce vendredi 17 mai à 21h pour un concert produit par Lima Production. Josman est devenu artiste mainstream qui enchaîne les récompenses et apparaît sur toutes les tracklists du rap francophone. Il se réinvente constamment et continue de surprendre : Ses trois premiers albums, « M.A.N », « SPLIT » et « J.O.$ », sont tous certifiés Platine. Sa triple-victoire lors de la première cérémonie des Flammes confirme sa popularité et la qualité de son travail acharné.

Quand: le 17 mai à 21h

Où: Complexe Mohammed V

Prix: A partir de 300 DHS

Rencontre littéraire avec Magyd Cherfi

L’Institut Français de Casablanca organise une rencontre avec l’écrivain et acteur, Magyd Cherfi qui viendra présenter son dernier titre « La vie de ma mère ! » paru en janvier 2024. Magyd Cherfi a été le parolier du groupe toulousain Zebda avant de se lancer dans la chanson en solo (Cité des étoiles, 2004 ; Pas en vivant avec son chien, 2007). Il a publié un premier recueil de récits, Livret de famille, en 2004 et La Trempe en 2007 rassemblés en un Babel en 2011. En 2016, Ma part de Gaulois, sa chronique de l’année 1981, où il décroche le bac, le premier de sa cité, est salué par un succès phénoménal en librairie ainsi que par le prix du Parisien Magazine de 2016, le prix littéraire Beur FM Méditerranée 2017 et le prix des Députés 2017. La Part du Sarrasin raconte la suite de cette histoire.

Quand : Le 19 Mai 2024

Où : Médiathèque de l’Institut Français de Casablanca

Prix : Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Les Journées du Patrimoine de Casablanca 13

Dans le cadre de la 13e édition des Journées du Patrimoine de Casablanca sous le thème évocateur de « Casablanca, patrimoine en mouvement », Casamemoire invite à une expérience immersive en mettant à la disposition des casablancais un programme riche en activité culturelle permettant de découvrir la ville et ses richesses patrimoniales. Une multitude d’activités est prévue ce samedi 18 et dimanche 19 mai. Ce qui vous attend : Visites guidées, expositions, ateliers, conférences, spectacles et autres.

Points de rassemblement : Ancienne Médina, départ depuis le bastion de la Sqala/ Centre-ville, départ devant la fontaine de la place Mohammed/ Habous, départ devant le siège de la Région de Casablanca-Settat (ancienne Mahkama du Pacha) sur le boulevard Victor Hugo

Quand : 18/19 mai

Prix : Gratuit

La 17ème édition du Festival International Théâtre et cultures

Des spectacles internationaux, nationaux, et des spectacles pour enfants, spécialement sélectionnés par la Fondation des Arts Vivants, organisatrice de l’événement, seront programmés dans les théâtres de Casablanca du 15 au 19 mai. Ce samedi 19 mai, une troupe de théâtre ambulant, dirigé par un « Monsieur Loyal » tonitruant mène ses comédiens à la cravache pour vous raconter au public l’histoire de Britannicus. Tout se passe en un seul jour à Rome. En mai 68 de notre ère. Le trente très exactement. Claude, l’empereur romain, meurt empoisonné par une omelette aux champignons préparée par sa femme Agrippine qui peut ainsi nommer à la tête de l’empire Romain, son propre fils, Néron. Le spectacle aura lieu ce samedi 18 mai au Complexe Culturel Anfa.

Tickets en vente sur Ticket.ma & Info line 07 01 15 59 04.