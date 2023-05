Humour, sports, ballet, cinéma, salons littéraires… Tour d’horizon des activités à ne pas manquer dans les prochains jours.

12e édition des Journées du Patrimoine de Casablanca

L’Immeuble Assayag, véritable joyau architectural du centre-ville de Casablanca, accueillera les visiteurs du vendredi 26 mai au dimanche 28 mai 2023 à l’occasion de la 12e édition des Journées du Patrimoine, organisée par l’association Casamémoire. Au programme de ces trois journées: conférences, expositions, performances de danse et de street art, théâtre et visites de ce lieu historique.

Le thème de cette année, «Le Matrimoine, Casablanca au féminin», met l’accent sur les femmes qui ont façonné l’histoire architecturale de la ville. Le point culminant de ce programme culturel et artistique diversifié sera un hommage rendu à l’une des plus illustres résidentes de l’Assayag, Monique Eleb, psychologue, sociologue et figure phare de Casamémoire.

Les visiteurs et les amateurs d’architecture typique du centre-ville auront également l’occasion de découvrir une série d’expositions, de rencontres et d’activités artistiques dans des appartements ouverts à l’occasion par des résidents et le nouvel espace «Chez Marius», récemment inauguré par l’Immeuble en hommage au grand architecte Marius Boyer, concepteur de l’Assayag.

Les conférences, expositions, visites, activités artistiques et culturelles se dérouleront dans l’enceinte de l’immeuble sis au 18, avenue Hassan Seghir (derrière l’hôtel Farah, près de la CTM).

Voir le programme complet ci-dessous:

8e édition du festival de street art Jidar à Rabat

Du 18 au 28 mai 2023, Rabat accueille la huitième édition de son festival de street art: Jidar. En 9 ans d’existence, plus de cent fresques réalisées par les plus grands muralistes marocains et étrangers ont progressivement transformé Rabat en centre d’art urbain à ciel ouvert.

Désormais inscrite dans le circuit international du street art, la ville attire des artistes du monde entier qui non seulement connaissent Jidar, mais demandent à y participer. Une belle reconnaissance pour ce festival né en 2015 dans le cadre du programme « Rabat ville lumière », lit-on sur le site du festival.

Cette année, neuf fresques murales verront le jour, signées par des artistes venus de cinq pays différents (Telmo & Miel, Meriam Benkirane, Elisa Capdevila…).. Des visites guidées, nouveauté de ce 8e opus, permettront également aux Rbatis de s’approprier ce patrimoine éphémère. Programme en cliquant ici.

Salon international du bien-être et de la nutrition (SIBEN)

La première édition du Salon international du bien-être et de la nutrition aura lieu les 27 et 28 mai au Garden Event, à Casablanca. Au programme: 80 exposants, 33 conférences et 10 ateliers. Le Siben aspire à créer un pont entre les professionnels du bien-être et de la nutrition et le grand public. L’événement permettra aux visiteurs de rencontrer des spécialistes, de recevoir des conseils personnalisés et de s’informer sur les dernières tendances et innovations dans le domaine du bien-être et de la nutrition.

En effet, cette année, le salon proposera des conférences sur des sujets variés allant de la gestion du stress à l’alimentation équilibrée, en passant par l’importance du sommeil réparateur. Les visiteurs pourront également s’adonner à des ateliers pratiques animés par des praticiens spécialisés, tels que des séances de yoga, de méditation, de massages, de soins énergétiques et bien d’autres encore. Programme complet en cliquant ici. Le prix du pass journalier est de 120 DH, 200 DH pour les deux jours.

« 21e seconde », le one man show de Jason Brokerss

« Quand tu rencontres quelqu’un pour la première fois, inconsciemment, en 20 secondes la personne se fait un avis sur toi et décide si tu es quelqu’un de bien ou pas. Moi j’ai une étape en plus. Avant de prouver que je suis quelqu’un de bien, je dois d’abord prouver que je ne suis pas quelqu’un de pas bien. 20 secondes c’est pas beaucoup… J’ai rien à voir avec tout ça moi d’accord! Maintenant que tu as mis 20 secondes à lire ça, on peut commencer à parler d’autre chose. Discutons ! »

Voici le pitch du one man show « 21e seconde » de l’humoriste originaire de Troyes, Jason Brokerss. Dans le stand-up depuis 2013, il rejoint la troupe du Jamel Comedy Club après avoir fini lauréat de la saison 2014-2015 de la scène ouverte de l’établissement. En plus de son activité d’humoriste, il écrit pour de nombreux confrères comme Fary, l’un de ses amis proches.

Il présentera ainsi son spectacle mardi 30 mai prochain à 20h30 au Studio des Arts Vivants à Casablanca (tickets à partir de 2000 DH).

Le ballet « Don Quichotte », par l’OPM et l’Opéra national de Toulouse

Après l’immense succès du ballet Lac des Cygnes en février 2020, l’Orchestre Philharmonique du Maroc a choisi de s’associer avec le Ballet du Capitole de Toulouse pour produire Don Quichotte en juin 2023. Cette co-production unique réunit deux institutions de renommée pour offrir au public une expérience artistique hors du

commun, explique l’OPM.

Don Quichotte, chef-d’œuvre de la littérature espagnole et universelle, est l’une des pièces incontournables du ballet classique. Pendant trois jours, du 2 au 4 juin 2023, Rabat accueillera cette production grandiose, réunissant 80 musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Maroc et une quarantaine de danseurs du Ballet de l’Opéra National du Capitole de Toulouse. Sous la baguette du chef d’orchestre anglais Martin Yates, spécialement invité pour l’occasion, les artistes donneront vie à cette œuvre mémorable.

Le spectacle aura lieu au Théâtre Mohammed V, à Rabat, les vendredi 2 et samedi 3 juin à 19h30 et dimanche 4 juin à 15h. Tarifs entre 50 et 350 DH.

Salon international de l’édition et du livre (SIEL)

Du 2 au 11 juin, la 28e édition du SIEL revient à l’espace OLM Souissi de Rabat avec en invité d’honneur, le Québec. Cette édition réunira 737 exposants, dont 287 exposants directs et 450 exposants indirects, provenant de 51 pays. Ils présenteront au public une vaste sélection de plus de 120 000 titres, offrant une grande diversité de contenus aux dimensions culturelles et épistémologiques pluridisciplinaires.

En commémoration du soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada, le Salon International de l’Edition et du Livre accueille le Québec (Canada) en tant qu’invité spécial de cette 28e édition. Cette mise à l’honneur permettra aux visiteurs du Salon de plonger dans l’univers culturel de cette province et de découvrir ses créateurs et ses écrivains.

De plus, cette édition se distinguera par l’organisation de 221 rencontres articulées autour de thématiques novatrices, enrichies par la participation de 661 écrivains, intellectuels et poètes.

Printemps du Livre et des Arts de Tanger

L’Institut français du Maroc de Tanger organise du 2 au 4 juin la 25e édition du Printemps du Livre et des Arts de Tanger sur le thème « Voyage en Méditerranée ». Cette année, le salon mettra en avant la littérature jeunesse et proposera des débats, des ateliers, des spectacles, des concerts, une projection cinématographique et une exposition. En partenariat avec « Littératures itinérantes », un autre événement culturel de la ville, des navettes gratuites seront mises à disposition du public pour optimiser leur accès. Programme complet en cliquant ici.

Les foulées de Casa Anfa

Les Foulées de Casa Anfa reviennent pour une troisième édition le samedi 3 juin pour les enfants et le dimanche 4 juin pour les adultes, quelques jours seulement après l’Africa Sports Expo, le plus grand salon dédié au sport en Afrique. Les participants seront accueillis dans un village animé avec des stands, des animations et des surprises pendant les deux jours de l’événement.

Les coureurs pourront choisir entre deux distances: 5 km pour les débutants et 10 km pour les amateurs de course à pied. Le parcours emmènera les coureurs sur les grandes artères de la capitale économique avant de retourner dans l’enceinte verdoyante du parc d’Anfa, spécialement aménagé pour l’occasion. Tarifs: 150 DH (adulte) et 75 DH (enfant). En achetant votre ticket, vous bénéficiez d’un accès gratuit au salon Africa Sports Expo pour récupérer vos dossards et maillots sur place.